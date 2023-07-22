Ardahan'da Yaya Geçitleri Yeniden Boyanarak Belirgin Hale Getiriliyor

Ardahan Belediyesi ekipleri tarafından zamanla silinen yaya geçitleri boyayla yeniden belirginleştiriliyor. Kongre Caddesi ve diğer bağlantı noktalarında yapılan çalışmalar sonucunda sarı ve beyaz renkli çizgiler belirgin hale geldi.