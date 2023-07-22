Ardahan'da Yaya Geçitleri Yeniden Boyanarak Belirgin Hale Getiriliyor
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Ardahan Belediyesi ekipleri tarafından zamanla silinen yaya geçitleri boyayla yeniden belirginleştiriliyor. Kongre Caddesi ve diğer bağlantı noktalarında yapılan çalışmalar sonucunda sarı ve beyaz renkli çizgiler belirgin hale geldi.
Ardahan kent merkezindeki yaya geçitleri yeniden boyanarak belirgin hale getiriliyor.
Ardahan Belediyesi ekiplerince, zamanla silinerek belirginliğini yitiren yaya geçitlerinin boyayla yeniden belirginleştirilmesi çalışması başlatıldı.
Çalışmalar başta Kongre Caddesi olmak üzere, bağlantılı tüm noktalarda yapılacak.
Sarı ve beyaz renkli boyaların kullanıldığı çalışmanın ardından çizgiler belirginleşti.
Kaynak: AA / Anıl Aydın - Güncel