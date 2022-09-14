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Hayırsever Saadet Kızılyar'dan yüzlerce öğrenciye kırtasiye yardımı

Yerel Haberler

Hayırsever Saadet Kızılyar'dan yüzlerce öğrenciye kırtasiye yardımı

Ardahan'da köylerde dahil olmak üzere ihtiyaçlı durumdaki çok sayıda insana yaptığı yardımlarla bilinen hayırsever Saadet Kızılyar, şimdi de eğitim alanında katkı sunmaya devam ediyor.

Ardahan'da köylerde dahil olmak üzere ihtiyaçlı durumdaki çok sayıda insana yaptığı yardımlarla bilinen hayırsever Saadet Kızılyar, şimdi de eğitim alanında katkı sunmaya devam ediyor. Okulların açılmasıyla birlikte Ardahan Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla 350 öğrenciye kırtasiye malzemesi ulaştıran Kızılyar'a Belediye Başkanı Faruk Demir tarafından teşekkür plaketi verildi.

Her sene bayramlar ve diğer özel günlerde Ardahanlı vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunan Saadet Kızılyar, yeni başlayan eğitim öğretim döneminde öğrencilere de iyilik elini uzattı. İş insanı Serkan Kızılyar'ın annesi olan Saadet Kızılyar, Ardahan Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla şehir merkezi ile Damal ve Hanak ilçelerinde eğitim gören maddi durumu yetersiz 350 öğrenciye kırtasiye malzemesi sağladı. Belediye Başkanı Faruk Demir ve eşi Zuhal Demir'le dostane ilişkileri olan Ardahan sevdalısı Saadet Kızılyar, yardımsever kişiliği sayesinde kent halkının gönlünde taht kurdu.

Başkan Demir, makamında ağırladığı Kızılyar'a şu ana dek il genelinde yüzlerce aileye sunduğu ekonomik destek ve Ardahan için yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Ardahan Belediyesi Faruk Demir Ardahan Yerel Haberler

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