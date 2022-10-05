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Belediye ekiplerinden mevsimlik ağaç budama çalışması

Yerel Haberler

Belediye ekiplerinden mevsimlik ağaç budama çalışması

Ardahan Belediyesi ekipleri, sonbahar mevsimine girilmesi nedeniyle park ve caddelerde mevsimlik ağaç budama çalışması gerçekleştirdi.

Ardahan Belediyesi ekipleri, sonbahar mevsimine girilmesi nedeniyle park ve caddelerde mevsimlik ağaç budama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar çevre güvenliği alınarak özel ekipmanlarla yapılıyor.

Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı doğrultusunda harekete geçen ARBEL çalışanları, şehir merkezindeki Milli Egemenlik Parkı ve Lise Caddesinde güvenlik şeridi çekerek uzayan ağaç dallarını buduyor. Okul önlerindeki alanlarda da yapılan budama işlemleri ile ağaçların sağlıklı gelişimi ve vatandaşların uzayan dallardan dolayı herhangi bir zarar görmemesi amaçlanıyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardahan Belediyesi Faruk Demir Yerel Haberler

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