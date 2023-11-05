Ardahan Belediyesi Kanalizasyon Hatlarını Yeniliyor

Altyapı çalışmalarını sürdüren Ardahan Belediyesi, İnönü Mahallesi 80. Yıl Şehir Stadyumu çevresinden geçen kanalizasyon ana hatları yenileme çalışmalarına başladı.

Ardahan Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmasında; İnönü Mahallesi 80. Yıl Şehir Stadyumu çevresinden geçen kanalizasyon ana hatları yenileniyor. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatları doğrultusunda belediye ekipleri, tahrip olan kanalizasyon hatlarında yenileme çalışması başlattı. İnönü Mahallesi 80. Yıl Şehir Stadyumu çevresinden geçen kanalizasyon ana hatları yenileniyor. Çalışma kapsamında 200 metre uzunluğunda, 7 metre derinliğinde ki hat altyapıya uzun yıllar hizmet edecek şekilde baştan sona yenilenmiş olacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkanı Demir, Ardahan halkı için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirterek, görev başındaki Fen İşleri ekibine kolaylıklar diledi. - ARDAHAN