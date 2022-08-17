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Ardahan haberleri: Ardahan Belediyesinden bir ilk daha, "bisiklet yolu" projesi hayata geçiyor

Ardahan haberleri: Ardahan Belediyesinden bir ilk daha, 'bisiklet yolu' projesi hayata geçiyor

Yerel Haberler

Ardahan haberleri: Ardahan Belediyesi, kent tarihinde daha önce olmayan vatandaşların bisikletle dolaşabilecekleri bisiklet yolu projesini hayata geçiriyor.

Ardahan Belediyesi, kent tarihinde daha önce olmayan vatandaşların bisikletle dolaşabilecekleri bisiklet yolu projesini hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Faruk Demir'in büyük önem verdiği, planlama ve onay sürecinde sona gelinen bisiklet yolu projesi için 19 Ağustos Cuma günü ihale yapılacak.

Çevreye duyarlı, sağlıklı ve çağdaş bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını kentte yaygınlaştırmak isteyen Başkan Demir'in isteği üzerine eğlence ve peyzaj çalışmaları ile yaşam sahasına çevrilen Kür Nehri Yaşam Alanında, yürüyüş yoluna ek olarak bisiklet yolu yapılacak. Söz konusu proje, Ardahan'da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Hazırlıklarını tamamlayan Ardahan Belediyesi, Kür Nehri Yaşam Alanında 1500 metre kare alana yapılacak bisiklet yolu projesini 19 Ağustos'ta ihaleye çıkarıyor. Proje, ihale tarihinden sonra yapılacak yer tesliminin ardından 30 günde tamamlanacak. Gerekli bilgiler, Ardahan Belediyesinin resmi internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yer almaktadır. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardahan Belediyesi Faruk Demir Ardahan Yerel Haberler

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