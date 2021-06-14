Arda Türkmen kimdir? Arda Türkmen kaç yaşında, nereli? Arda Türkmen biyografisi!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Şef Akademi yarışmasında jüri üyesi olarak katılmasının ardından Arda Türkmen kimdir? sorusu merak konusu oldu. Arda'nın Mutfağı adlı yemek programıyla birbirinden lezzetli önerilerde bulunan Arda Türkmen kimdir? Arda Türkmen kaç yaşında, nereli? Arda Türkmen mesleği nedir? Arda Türkmen hayatı ve biyografisi nedir?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Şef Akademi yarışmasında jüri üyesi olarak katılmasının ardından Arda Türkmen kimdir? sorusu merak konusu oldu. Arda'nın Mutfağı adlı yemek programıyla birbirinden lezzetli önerilerde bulunan Arda Türkmen kimdir? Arda Türkmen kaç yaşında, nereli? Arda Türkmen mesleği nedir? Arda Türkmen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ARDA TÜRKMEN KİMDİR?

Arda Türkmen 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlayan Türkmen, üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi'nde çift dal yaparak İşletme ve Sahne Gösteri Sanatları bölümlerinden mezun oldu.

2003 yılında Askerliğini Denizli 11nci Piyade Tugay Komutanlığında Kısa dönem Karargah S1 yazıcısı olarak tamamladı.

1995 – 2000 yılları arasında 350'den fazla üniversite tur ve konser organizasyonu yaptı. Yine aynı yıllarda işletmecilik deneyimleri sayesinde yiyecek içecek sektörüne geçiş yapmıştır.

1998 – 2000 yılları arasında Uludağdaki A-Bar'ı işletti ve bir catering şirketi kurdu. 2003 yılının sonlarına doğru kurduğu Roka Davet isimli catering firması bu zamana kadar pek çok başarılı organizasyonun yiyecek-içecek işlerini üstlendiği gibi Türkiye'ye gelen pek çok yabancı yıldızın özel yemekleri için de tercih edilen isim olmuştur.

Metallica ve Depeche Mode gibi Türkiye'ye yolu düşen önemli müzik gruplarının catering hizmeti Arda Türkemen'in şirketi 'Roka' tarafından sağlanmıştır.

2008 yılında Asmalımescit'te 11 Leblon isimli restoran açtı. Leblon, Çağan Irmak'ın filmi "Issız Adam" filminin çekildiği restoran olarak bilinmektedir.

2010 yılında ilk televizyon deneyimini yaşayarak, CNNTürk televizyonu için "Arda'nın mutfağı" isimli yemek programını yapmaya başladı.

2012 yılı Nisan ayında sahibi olduğu Roka Davet'i sattı. Aynı yılın başında Sabah gazetesinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı.

2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başladı

2013 yılında Sabahtaki yazılarını sonlandırıp Hürriyet pazar ekinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı.

2013 yılında, Leblon'u kapatarak, Karaköy'de Forneria isimli bir mekan açtı.

2015 yılında Mükellef, 2016'da açtığı Central ile restaurant sayısını 3'e çıkardı.

Arda Türkmen, 5 arkadaşı ile birlikte Velotürk adında bir oluşum kurarak, sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, Türkiye genelinde ilk öğretim düzeyindeki çocuklara bisiklet dağıtımları yapıyorlar. Bugüne kadar 2600 bisiklet dağıttılar.

TV8 ekranlarında 6 sezon boyunca "Arda'nın Mutfağı" isimli bir program yaptı. Ancak 2018 yılı itibariyle programın TV8'de devam etmeyeceğini duyurdu.