Arda Kural ne oldu? Bir dönemin setlerde parlayan yıldızı uzun süredir dizi veya film projelerinde yer almamakla birlikte kameraların karşısında dahi çıkmıyordu. 2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan Dilber Ay filminin galası önceki akşam yapıldı. Bir dönem sağlık sorunları yaşayan, şimdi de Dilber Ay'ın filminde rol alan Arda Kural ise uzun süre sonra kameralara yakalandı. Arda Kural'ın şimdiki hali ve Arda Kural'ın son durumu merak ediliyor. İşte Arda Kural son hali 2022: Arda Kural ne oldu? Arda Kural ne yaşadı, ne durumda? İşte detaylar haberimizde...

ARDA KURAL SON HALİ 2022

2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural da galaya katılan isimler arasındaydı. Son haliyle dikkatleri üzerine çeken Arda Kural "Ticarete atıldım. Onun haricinde yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz. Yapımcı Mustafa Altıoklar'ın yüzünden... Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum." dedi.

İşte Arda Kural'ın son hali;

ARDA KURAL NE OLDU?

Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.

Uzun bir süredir annesiyle birlikte Büyükçekmece'de kalan oyuncu, evin giderlerini karşılayamadıkları için ev sahibi tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde evden çıkarıldılar. Abisinin yanına taşınan annesinin bütün isteklerine rağmen annesiyle gitmeyip binanın bahçesinde kalmayı tercih eden Kural, komşuların polise çocuklarımızı korkutuyor şikayetleri üzerine bahçeden de kovuldu. Bir arkadaşının yardımıyla Büyükçekmece'de bir kafede kalmaya başladı. Kural, kendisiyle röportaja gelen gazetecilere "Evim yok artık. O yüzden sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebileceğim bu kafede yaşayacağım. Sadece burada da değil, her yer benim evim. Şezlong dolu Büyükçekmece. Buralarda uyuyorum, ama mutlu uyuyorum" dedi.

Olaydan birkaç gün sonra Büyükçekmece Belediyesi Kural ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

ARDA KURAL'IN HAYATI

Arda Kural 12 Nisan 1980, Yalova doğumlu, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı.

İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.

ARDA KURAL'IN ROL OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

1999 Eyvah Kızım Büyüdü - Altay - TV dizisi

2000 Şemsi Paşa Pasajı -TV dizisi

2000 Kuzenlerim - Oğuz - TV dizisi

2003 Lise Defteri - Ediz - TV dizisi

2004 Çınaraltı - Kenan - TV dizisi

2004 Canım Benim - Barış - TV dizisi

2004 Düşenin Dostu - Said - TV filmi

2005 Beşinci Boyut - Mehmet

2005 Beyza'nın Kadınları - Naim - Film

2005 Emret Komutanım Posta - Ferit - TV dizisi

2005 Banyo - Oğuz - Film

2006 Sahne - Gezgin - TV filmi

2006 Kızlar yurdu - Asker Ferit - TV dizisi konuk oyuncu

2007 Kaptan - Yavuz - TV dizisi

2007 Kelebek Çıkmazı - Selim - TV dizisi

2007 Çok Özel Tim - Kemal - TV dizisi

2008 Büyük Buluşma - Berk -TV dizisi

2008 Emret Komutanım - Ferit - TV dizisi

2008 Düğün Şarkıcısı - Yıldıray - TV dizisi

2008 Dur Yolcu Mustafa - Kemal - TV dizisi

2009 Doludizgin Yıllar - Savaş - TV dizisi

2010 Gelecekten Bir Gün - Felek Film

2010 Kubilay Mustafa - Fehmi Kubilay - Film

2011 Kurşun Bilal - Kurşun Bilal - TV dizisi

2012 Ayaz - Emre - TV Filmi

2013 Kutsal Bir Gün - Film

2016 Nefrin El Turab - Film

2020 Tutunamayanlar - TV dizisi

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