Arda Kural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, sevgilisi var mı? Arda Kural'ın rol aldığı diziler ve filmler nelerdir? Hayatı, kariyeri
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Gündemde yer alan isimlerin başında Arda Kural geliyor. Arda Kural'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Arda Kural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Arda Kural'ın doğum tarihi kaç? Arda Kural evli mi, sevgilisi var mı? Arda Kural ile ilgili bilgiler haberimizde...
Magazin gündemine dair yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Arda Kural'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Arda Kural birçok dizi ve filmde rol alan Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında gelmektedir. Peki, Arda Kural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, sevgilisi var mı? İşte detaylar...
ARDA KURAL KİMDİR?
Arda Kural (d. 12 Nisan 1980, Yalova), Türk sinema ve dizi oyuncusu.
- Arda Kural doğum tarihi : 12 Nisan 1980
- Arda Kural kaç yaşında : 41 yaşında
- Arda Kural nereli : Yalova
- Arda Kural mesleği ne : Oyuncu
Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı.
İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı. Yıllar sonra dizi hakkında verdiği söyleşide Sarp Levendoğlu'nun kendisine dizide baskı kurduğunu söylemiştir.
Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir. 2022 yılında verdiği röportajda bu dönemde kendisini hastanede ziyaret eden tek ünlü ismin de Ece Erken olduğunu söyledi.
Uzun bir süredir annesiyle birlikte Büyükçekmece'de kalan oyuncu, evin giderlerini karşılayamadıkları için ev sahibi tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde evden çıkarıldılar. Abisinin yanına taşınan annesinin bütün isteklerine rağmen annesiyle gitmeyip binanın bahçesinde kalmayı tercih eden Kural, komşuların polise çocuklarımızı korkutuyor şikayetleri üzerine bahçeden de kovuldu. Bir arkadaşının yardımıyla Büyükçekmecede bir kafede kalmaya başladı. Kural, kendisiyle röportaja gelen gazetecilere Evim yok artık. O yüzden sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebileceğim bu kafede yaşayacağım. Sadece burada da değil, her yer benim evim. Şezlong dolu Büyükçekmece. Buralarda uyuyorum, ama mutlu uyuyorum dedi.
Olaydan birkaç gün sonra Büyükçekmece Belediyesi Kural ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.
Arda Kural'ın yer aldığı reklamlar:
- 1998 Scooter (Kastino Mopet)
- 2000 Signal
- 2005 Falım Sakız (Intergum)
Arda Kural'ın yer aldığı filmler ve diziler:
- 1999 : Eyvah Kızım Büyüdü : Altay : TV dizisi
- 2000 : Şemsi Paşa Pasajı :: TV dizisi
- 2000 : Yedi Numara : Bora : TV Dizisi Konuk Oyuncu
- 2002 : Kuzenlerim : Oğuz : TV dizisi
- 2002 : Yeşil Işık : Arda : TV Filmi
- 2003 : Bizim Konak : Engin : TV Dizisi
- 2003 : Lise Defteri : Ediz : TV dizisi
- 2004 : Çınaraltı : Kenan : TV dizisi
- 2004 : Canım Benim : Barış : TV dizisi
- 2004 : Düşenin Dostu : Said : TV filmi
- 2005 : Beşinci Boyut : Mehmet : Yalnızca bir bölüm
- 2005 : Beyza'nın Kadınları : Naim : Film
- 2005 : Emret Komutanım : Posta Ferit : TV dizisi
- 2005 : Banyo : Oğuz : Film
- 2006 : Sahne : Gezgin : TV filmi
- 2006 : Kızlar yurdu : Asker Ferit : TV dizisi konuk oyuncu
- 2007 : Kaptan : Yavuz : TV dizisi
- 2007 : Kelebek Çıkmazı : Selim : TV dizisi
- 2007 : Çok Özel Tim : Kemal : TV dizisi
- 2008 : Büyük Buluşma : Berk : TV dizisi
- 2008 : Emret Komutanım : Ferit : TV dizisi
- 2008 : Düğün Şarkıcısı : Yıldıray : TV dizisi
- 2008 : Dur Yolcu : Mustafa Kemal : TV dizisi
- 2009 : Doludizgin Yıllar : Savaş : TV dizisi
- 2010 : Gelecekten Bir Gün : Felek : Film
- 2010 : Kubilay : Mustafa Fehmi Kubilay : Film
- 2011 : Kurşun Bilal : Kurşun Bilal : TV dizisi
- 2011 : Ma'füvv: Kısa Film
- 2012 : Ayaz : Emre : TV Filmi
- 2013 : Kutsal Bir Gün : Aysar : Film
- 2016 : Nefrin El Turab :Film
- 2018 : Karımı Gördünüz Mü : Kendisi : TV Filmi
- 2020 : Tutunamayanlar : Küçük Prens : TV dizisi