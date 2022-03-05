Arda Kural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, sevgilisi var mı? Arda Kural'ın rol aldığı diziler ve filmler nelerdir? Hayatı, kariyeri

Magazin gündemine dair yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Arda Kural'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Arda Kural birçok dizi ve filmde rol alan Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında gelmektedir. Peki, Arda Kural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, sevgilisi var mı? İşte detaylar...

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural (d. 12 Nisan 1980, Yalova), Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Arda Kural doğum tarihi : 12 Nisan 1980

12 Nisan 1980 Arda Kural kaç yaşında : 41 yaşında

41 yaşında Arda Kural nereli : Yalova

Yalova Arda Kural mesleği ne : Oyuncu

Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı.

İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı. Yıllar sonra dizi hakkında verdiği söyleşide Sarp Levendoğlu'nun kendisine dizide baskı kurduğunu söylemiştir.

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir. 2022 yılında verdiği röportajda bu dönemde kendisini hastanede ziyaret eden tek ünlü ismin de Ece Erken olduğunu söyledi.

Uzun bir süredir annesiyle birlikte Büyükçekmece'de kalan oyuncu, evin giderlerini karşılayamadıkları için ev sahibi tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde evden çıkarıldılar. Abisinin yanına taşınan annesinin bütün isteklerine rağmen annesiyle gitmeyip binanın bahçesinde kalmayı tercih eden Kural, komşuların polise çocuklarımızı korkutuyor şikayetleri üzerine bahçeden de kovuldu. Bir arkadaşının yardımıyla Büyükçekmecede bir kafede kalmaya başladı. Kural, kendisiyle röportaja gelen gazetecilere Evim yok artık. O yüzden sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebileceğim bu kafede yaşayacağım. Sadece burada da değil, her yer benim evim. Şezlong dolu Büyükçekmece. Buralarda uyuyorum, ama mutlu uyuyorum dedi.

Olaydan birkaç gün sonra Büyükçekmece Belediyesi Kural ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

Arda Kural'ın yer aldığı reklamlar:

1998 Scooter (Kastino Mopet)

2000 Signal

2005 Falım Sakız (Intergum)

Arda Kural'ın yer aldığı filmler ve diziler:

1999 : Eyvah Kızım Büyüdü : Altay : TV dizisi

2000 : Şemsi Paşa Pasajı :: TV dizisi

2000 : Yedi Numara : Bora : TV Dizisi Konuk Oyuncu

2002 : Kuzenlerim : Oğuz : TV dizisi

2002 : Yeşil Işık : Arda : TV Filmi

2003 : Bizim Konak : Engin : TV Dizisi

2003 : Lise Defteri : Ediz : TV dizisi

2004 : Çınaraltı : Kenan : TV dizisi

2004 : Canım Benim : Barış : TV dizisi

2004 : Düşenin Dostu : Said : TV filmi

2005 : Beşinci Boyut : Mehmet : Yalnızca bir bölüm

2005 : Beyza'nın Kadınları : Naim : Film

2005 : Emret Komutanım : Posta Ferit : TV dizisi

2005 : Banyo : Oğuz : Film

2006 : Sahne : Gezgin : TV filmi

2006 : Kızlar yurdu : Asker Ferit : TV dizisi konuk oyuncu

2007 : Kaptan : Yavuz : TV dizisi

2007 : Kelebek Çıkmazı : Selim : TV dizisi

2007 : Çok Özel Tim : Kemal : TV dizisi

2008 : Büyük Buluşma : Berk : TV dizisi

2008 : Emret Komutanım : Ferit : TV dizisi

2008 : Düğün Şarkıcısı : Yıldıray : TV dizisi

2008 : Dur Yolcu : Mustafa Kemal : TV dizisi

2009 : Doludizgin Yıllar : Savaş : TV dizisi

2010 : Gelecekten Bir Gün : Felek : Film

2010 : Kubilay : Mustafa Fehmi Kubilay : Film

2011 : Kurşun Bilal : Kurşun Bilal : TV dizisi

2011 : Ma'füvv: Kısa Film

2012 : Ayaz : Emre : TV Filmi

2013 : Kutsal Bir Gün : Aysar : Film

2016 : Nefrin El Turab :Film

2018 : Karımı Gördünüz Mü : Kendisi : TV Filmi

2020 : Tutunamayanlar : Küçük Prens : TV dizisi

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