Arçelik Gurme Ailesi Kullanmanın Püf Noktaları
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Arçelik Gurme Ailesi Kullanmanın Püf Noktaları

Arçelik Gurme Ailesi Kullanmanın Püf Noktaları
Hürriyet - Haberler | Magazin

Arçelik Gurme Ailesi; Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici, Telve Türk Kahvesi Makinesi ve Gurme Otomatik Çay Makinesi'nden oluşur.

Arçelik Gurme Ailesi; Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici, Telve Türk Kahvesi Makinesi ve Gurme Otomatik Çay Makinesi'nden oluşur. Arçelik Gurme Ailesi; hazırladığı gurme lezzetler ve premium şık tasarımı ile teknoloji ve profesyonel kullanımı bir seride birleştirir.

İşte size profesyonel bir deneyim sunan Gurme Şef Ailesi'ni kullanmanın püf noktaları…

GURME ŞEF ÇOK AMAÇLI PİŞİRİCİ:

Arçelik Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici, yeni nesil düdüklü tencere olarak sofranın tüm ihtiyaçlarını karşılar, pratik ve sağlıklı şekilde tek tencere ile gurme lezzetler hazırlamayı sağlar.

10 farklı otomatik yemek programı sayesinde pratik kullanım sağlar. İşte Gurme Şef'in 10 farklı programı:

Düdüklü Et/ Tavuk Programı

Düdüklü Baklagiller

Tandır Programı

Yahni/ Tencere Yemeği Programı

Sote Programı

Kısık Ateşte Yavaş Pişirme Programı

Buharda Pilav Programı

Yoğurt Programı

Reçel Programı

Poşe Programı

TELVE TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ:

Arçelik Türk Kahve Makinesi Telve;

İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 boyutlu pişirme sağlayarak geleneksel Türk kahvesi lezzeti sunar.

Cooksense® Teknolojisi sayesinde bol köpüklü Türk kahvesi lezzeti sunar.

Paslanmaz çelik cezvesi ile tek seferde 6 fincana kadar kahve yapabilme kapasitesi vardır.

Su miktarını ayarlayan Spinjet teknolojisi ve taşmayı önleyen Anti Spill teknolojisine sahiptir.

Çıkarılabilir 1,5 L kapasiteli su tankına sahiptir.

GURME OTOMATİK ÇAY MAKİNESİ:

Siyah çay ve farklı çay türlerini ideal koşullarda otomatik demleyerek gurme çay deneyimi sunuyor.

Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi;

Özel demleme teknolojisi: Çay yapraklarını istediğiniz lezzete göre tam zamanında demden ayırarak tazeliğini uzun süre korur. Ayrıca demleme haznesindeki özel filtreleme sistemiyle, çay yapraklarında bulunan tozların deme karışmasını engeller. Böylece, demlenen çay daha berrak ve canlı görünür.

Otomatik çay demleme: Özel su transfer sistemi sayesinde su ısıtıcısı haznesine koyulan suyu otomatik olarak demleme haznesine aktarır. Böylece çayınızı el değmeden sizin yerinize otomatik olarak demler

Zamanlama: Çayınızı otomatik olarak demleyerek önceden ayarladığınız saatte hazır olmasını sağlar.

Farklı bitki çayı türleri: Farklı bitki çayı türlerini ideal süre ve sıcaklıkta kolayca demleyebilirsiniz.

Homewhiz teknolojisi ile akıllı kontrol: Çay demleme sürecinizi HomeWhiz akıllı telefon uygulaması üzerinden başlatabilir ve Bluetooth teknolojisi ile uzaktan takip edebilirsiniz.

4 kata kadar dayanıklılığı artırılmış cam demliğe sahiptir. 

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Kaynak: Hürriyet

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