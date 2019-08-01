Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir hayırsever, arazilerini hastaneye bağışladı.

83 yaşındaki Osman Ateş, Mudanya Devlet Hastanesi'nin eksikliklerinin giderilmesi için Çepni Mahallesi'nde bulunan iki ayrı arazisini bağışladı. Kaymakam Faik Oktay Sözer, aylık 45 bin hastanın hizmet aldığı hastaneye yapılan bu destek için teşekkür etti.

Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği uhdesine geçen arazilerin devir töreninde konuşan Dernek Başkanı Sefa Ulugergerli ise, "Osman amcanın verdiği büyük destekle böylece bazı iş ve işlemler hastanemizde daha hızlı sonuçlanacak. Kendisine bu konuda müteşekkiriz" dedi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Fatih Yeğen de, hayırseverlerin hastane yönetimi ya da dernekle irtibata geçmelerini isteyerek, "Bu yapıda sizin de bir tuğlanız olsun" dedi.

Arazilerini, geliri hastane namına kullanılmak üzere bağışlayan Osman Ateş de, dünyanın bir istasyon olduğunu belirterek, "İnsanlar hastanelerde doğuyor ve burada ölüyorlar. Onun için hastaneler çok mühim. Daha çok insana fayda sağlansın ve bu vesileyle de örnek olalım istedim. Nihayetinde dünya malı dünyada kalır. Bir kişinin bile sağlığına kavuşmasına katkı sağlayabiliyorsam ne mutlu bana" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA