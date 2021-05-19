Aras Bulut İynemli'den büyük bayram gafı! 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı birbirine karıştırdı
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Aras Bulut İynemli'den büyük bayram gafı! 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı birbirine karıştırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, bayramları karıştırınca "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" diyerek paylaşım yaptı. Yaptığı yanlışı fark eden oyuncu, paylaşımı hemen silip düzenleyerek yeniden paylaştı.

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'daki rolüyle sıkça adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, büyük bir gafa imza attı.

23 NİSAN'LA 19 MAYIS'I KARIŞTIRDI

9,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan İynemli, bayramları karıştırınca "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" yazılı bir paylaşım yaptı. Hatasını fark eden oyuncu paylaşımı hemen sildi. Yeniden paylaşım yapan oyuncu bu sefer hatasız şekilde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" yazdı.

Oyuncunun paylaşımları ise şu şekilde:

Aras Bulut İynemli'den büyük bayram gafı! 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı birbirine karıştırdı
Aras Bulut İynemli'den büyük bayram gafı! 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı birbirine karıştırdı
Aras Bulut İynemli'den büyük bayram gafı! 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı birbirine karıştırdı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
KUMKUM : Kafası çukurda ya ondandır.
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500
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Aras Bulut İynemli'den büyük bayram gafı! 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı birbirine karıştırdı - Haberler Magazin
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