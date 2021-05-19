Aras Bulut İynemli'den büyük bayram gafı! 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı birbirine karıştırdı

Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, bayramları karıştırınca "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" diyerek paylaşım yaptı. Yaptığı yanlışı fark eden oyuncu, paylaşımı hemen silip düzenleyerek yeniden paylaştı.