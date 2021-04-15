Aralıklı oruç diyeti nedir? Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır?

Bir çok insan koronavirüsün getirdiği kısıtlamalarla birlikte alınan kilolardan kurtulmanın yolunu aramaya başladı. Yaz mevsimininde yaklaşması ve spor salonlarının virüs açısından riskli olması kilo vermek isteyenlere diyetten başka çıkış noktası bırakmıyor. Özellikle bölgesel yağlanma için en uygun diyeti araştırırken internette en çok araştırılan diyet, aralıklı oruç diyeti oldu. Peki aralıklı oruç diyeti nedir? Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır?

Kısıtlamalar ile evin dışında aktivite imkanı kalmayan bir çok kişi, kilo vermek için iyi beslenme ve diyet arayışına girdi. Yaza formda olarak girmek isteyen bir çok kişinin yüzlerce program ve diyetarasından en kısa sürede başarılı sonuca ulaşmak için ilk tercihi aralıklı oruç diyeti oldu. Aralıklı oruç diyeti bölgesel zayıflama ve metobolizmayı hızlandırmanın yanı sıra kas kaybı yaşatmaması diğer diyetlere karşı farkını ortaya koyuyor.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NEDİR?

Aralıklı oruç diyetini basit olarak anlatacak olursak belli saatler arasında vücudu aç bırakarak insülin seviyesini düşürüp vücudu yağ yakmaya zorlamaktır. Vücudumuz uzun süre açlık yaşadığında ilk olarak karaciğer ve kaslardaki depolanmış karbonhidrat ve glikozları yakmaya başlıyor ve 8 saat sonunda bu depoların tükenmesiyle birlikte yağ yakımı (zayıflama) başlıyor. Bu şekilde haftada 1-2 kilo verebilirsiniz.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Haftanın belirli günlerinde ve belirli saatler arasında hiçbir şey tüketmeden yapılan bu diyetin en önemli noktası karbonhidratlar ,yağlı, şekerli, alkollü, gazlı ve yüksek kalorili ürünlerden uzak durmanız. Bunların yerine balık, tavuk ve yumurta gibi protein miktarı yüksek ve sağlıklı besinleri tüketmeniz önerilmektedir.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİNİN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

5-2 Aralıklı Oruç Diyeti

Uygulama mantığı haftanın 5 günü sadece yaktığınız kadar enerji almak diğer 2 gün ise erkeklerin en fazla 600 kalori, kadınların ise en fazla 500 kalori almasını öneriyor. Bu diyetin en önemli noktası ise düşük kalori alacağınız bu iki günün üst üste gelmemesi. Uzmanlar düşük kalori alması gereken günlerin üçüncü ve beşinci gün olması gerektiğini ve diyetin 12-20 saatleri arasında yapılması gerektiğini önermektedir.

16-8 Aralıklı Oruç Diyeti

5-2 metoduna göre 16-8 metodu daha yaygın yöntemdir. Haftanın her günü uygulanan bu yöntemde sadece 8 saat yemek yiyebilirsiniz. Bu metodda abur cubur tüketimi yerine sağlıklı besinlerin tüketilmesinin daha iyi sonuç verdiği kanıtlanırken. Uzmanların bu metod için önerdiği aralık 20:00 ve 12:00 saatleri arasıdır. Yani ertesi gün kahvaltıyı es geçip güne öğle yemeğiyle başlamanız önerilmektedir. Bu diyeti erkeklerin günde 16 saat, kadınların ise günde 14-15 saat uygulaması tavsiye edilirken, 16 saat içerisinde istenilen zamanlarda sade maden suyu, şekersiz kahve ve çayın tüketilebileceği belirtilmiştir.

Crescendo Aralıklı Oruç Diyeti

Crescendo metodunda ise haftanın 3 gününde 12-16 saat aç kalmanız öneriliyor. Ancak tıpkı 5-2 metodunda olduğu gibi 3 günün peş peşe olmaması aralarında en az bir gün olması önemli.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER?

Uzmanlar aralıklı oruç diyetine yeni başlayanların 16 saat aç kalmamalarını, 8 saat ile başlayıp 2 günde 1'er saat arttırmalarının daha sağlıklı olacağını, aynı zamanda yeşil çay gibi yağ yakım özelliğine sahip besinlerin bu süreçte kullanılmasının kilo verimine olumlu şekilde etki edeceğini belirtmektedirler.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİNİ KİMLERİN YAPMAMASI GEREKİR?

Hamileler ve emziren anneler, 18 yaşın altındakiler, kalp ve damar hastalıkları olanlar, diyabet (Şeker Hastalığı) olanlar, Obezite ve Aşırı kilo sahipleri, kortizon kullananlar, kronik rahatsızlığı olanlar, yakın zamanda ameliyat olanlar ve kan verenlerin aralıklı oruç diyetini kesinlikle yapmaması önerilir.

Uzmanlar bütün bunların dışında her metobolizmanın diyete aynı tepkiyi vermeyeceğinin önemini vurgularken, diyet yapmaya karar vermeden önce mutlaka değer testi yaptırılıp, diyetisyenden tavsiye alınması gerektiğini belirtmektedirler.