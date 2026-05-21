CHP Genel Merkezi'nde arbede: Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirildi, ayaklar altına alındı
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yükselirken, genel başkanların portrelerinin yer aldığı duvardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını zorla indirmek isteyen bir grup ile bazı partililer arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerilimin sonunda Kılıçdaroğlu'nun portresi duvardan indirilirken, çerçevesi parçalanan fotoğrafının ayaklar altına alınarak çiğnendiği anlar da kameraya yansıdı.
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında 'mutlak butlan' kararı verdi.
- Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları görevlerine iade edildi.
- CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirildi, çerçevesi parçalandı ve ayaklar altına alındı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada her iki kurultay hakkında ‘mutlak butlan’ kararı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları görevlerine iade kararı verildi.
PARTİLİLER GENEL MERKEZE AKIN ETTİ
Karar sonrası Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplanırken parti yönetimi, tüm CHP’lileri genel merkeze çağırdı. Çağrıyla beraber genel merkezin önü partililerle doldu taştı. Genel merkeze giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
KILIÇDAROĞLU’NUN FOTOĞRAFI İNDİRİLMEK İSTENİNCE ARBEDE YAŞANDI
CHP Genel Merkezi’nin kapısına plastik kelepçe takılırken içeride bulunan partililerden bazıları, genel başkanların portrelerinin asılı olduğu duvardan Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirmek istedi. Bu sırada partililer arasında tansiyonun yükseldiği ve arbede yaşandığı görüldü.
AYAKLAR ALTINA ALINDI
Yaşanan gerilimin sonunda Kılıçdaroğlu'nun portresi duvardan indirilirken, çerçevesi parçalanan fotoğrafının ayaklar altına alınarak çiğnendiği anlar da kameraya yansıdı.
İSTANBUL İL BİNASINDA DA BENZER GÖRÜNTÜ
Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası'nda herhangi bir arbede meydana gelmese de benzeri bir durum yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun duvarda asılı bulunan portresinin üstü CHP flaması ile kapatıldı.