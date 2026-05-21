CHP Genel Merkezi'nin önünde "Hain Kemal" sloganları atılıyor
Mahkeme, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası CHP Genel Merkezi önünde toplanan partililer "Hain Kemal" şeklinde sloganlar atmaya başladı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
GENEL MERKEZ ÖNÜNDE "HAİN KEMAL" SLOGANLARI
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplanırken Genel Merkez önünde toplanan partililer, Kılıçdaroğlu aleyhinde "Hain Kemal" şeklinde slogan attı.