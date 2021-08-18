Ara Güler'in 93. yaş günü nedeniyle sergi açıldı

Türkiye'de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olarak gösterilen Ara Güler, doğum gününde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezinin iş birliğinde düzenlenen sergiyle anıldı.

Türkiye'de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olarak gösterilen Ara Güler, doğum gününde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezinin iş birliğinde düzenlenen sergiyle anıldı.

Ara Güler'in konuşmalarının yer aldığı videonun gösterildiği, 75 siyah beyaz fotoğrafın yer aldığı sergi, Galata Kulesi'nde ziyarete açıldı.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Güler'in başta İstanbul olmak üzere Türkiye'yi anlatan eserlerinin yer aldığını söyledi.

Yavuz, fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği, dünyaya ismini altın harflerle yazdırmış bir sanatçının sergisinde olmanın son derece mutluluk verici olduğunu belirterek, "Doğum gününde onu anmak ve eserlerini toplumumuza hatırlatmak istedik" dedi.

"Bizlere özellikle de genç sanatçılara çok önemli, örnek bir ömür bıraktı"

Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın." sözünü anımsatan Yavuz, Güler'in hayatının her karesini de mükemmel bir şekilde doldurduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Güler'in özellikle genç sanatçılara örnek bir ömür bıraktığını anlatarak, "Ara Güler her biri eşsiz eser niteliğindeki fotoğraflarıyla, onun deyimiyle 'Tarihi foto makinasıyla yazan bir foto muhabiri' olarak yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

Yavuz, Galata Kulesi'nin Beyoğlu Kültür Yolu Projesi içerisinde en önemli destinasyonlardan birisi olduğunu, restorasyon sonrası açıldığı günden bu yana yüksek ziyaretçi sayılarına ulaştığını söyledi.

Söz konu projeye de değinen Yavuz, şunları kaydetti: "Galataport'tan başlayan Beyoğlu'ndaki en önemli kültür noktalarından geçerek, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'yle taçlanan son derece kıymetli bir rota. Üzerinde Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezimiz, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Atlas Sinema Müzemiz ve Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evimiz gibi çok kıymetli yapılarla Taksim'e doğru ilerleyen bir rota. İnşallah ekim ayında hem Galataport'un hem Atatürk Kültür Merkezimizin faaliyete geçmesiyle tekrar çok canlı destinasyon haline gelecek ve pandemi sonrası çok daha fazla ziyaretçiyi ağırlıyor olacak."

"Sanatıyla, geride bıraktıklarıyla var olan bir usta"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise bu toprakların insanını, İstanbul'u anlatan, bütün renkleri kullanan ressamlara meydan okurcasına ışık ve gölgeyi mükemmel şeklinde yakalayan ustayı rahmetle andığını söyledi.

Yıldız, Güler'in sanatı ve geride bıraktıklarıyla var olan bir usta olduğuna dikkati çekerek, "Farklılıklarımızın ne kadar zenginlik olduğunu bize gösteren huzuru, birliği ve beraberliği, İstanbul'un tarihini, medeniyet birikimini, müktesebatını en mükemmel şekilde fotoğraf kadrajına bırakan usta aslında bize çok şey bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç da 2018 yılında Ara Güler Müzesi'ni yine sanatçının sağlığında birlikteyken açtıklarını ifade ederek, Ara Güler arşivi hakkında bazı bilgiler verdi.

Açılışa ayrıca Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün, Ara Güler Müzesi Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Özkaya, Doğuş Holding Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Bahar Erbengi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.

Sergi, ekim sonuna kadar Galata Kulesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Hürriyet