Apple Türkiye'den Sürpriz Zam! iPhone Fiyatları Ne Kadar Oldu?
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Apple Türkiye'den Sürpriz Zam! iPhone Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Kullanıcılar, iPhone fiyatlarının düşmesini beklerken Apple Türkiye iPhone dahil tüm ürünlerine zam yaptı.

Apple Türkiye'den Sürpriz Zam! iPhone Fiyatları Ne Kadar Oldu?
01.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:43

Kullanıcılar, iPhone fiyatlarının düşmesini beklerken Apple Türkiye iPhone dahil tüm ürünlerine zam yaptı. Zaten pahalı olan iPhone fiyatları uçtu, Apple Watch, MacBook, AirPods gibi ekosistemi tamamlayan ürünler de fiyat güncellemesinden nasibini aldı. 2020 iPhone fiyatları haberimizde.

Tüm Apple Ürünlerine Zam!

iPhone 12 tanıtımının yaklaşmasıyla birlikte kullanıcıların en çok yönelttiği soruların başında "iPhone fiyatları düşer mi?", "iPhone fiyatları düşecek mi?", "iPhone fiyatları ne zaman düşer?" soruları geliyor. Kullanıcılar, iPhone 11 serisi uzun süredir piyasada olunca, iPhone 12 lansmanı da yaklaşınca doğal olarak iPhone fiyatlarının düşmesini bekledi ancak Apple Türkiye her sene olduğu gibi iPhone fiyatlarında indirim yapmak yerine yükseltme yaptı. iPhone'ların yanı sıra Apple Watch'lar, MacBook'lar, AirPods'lar'ın da fiyatı yükseltildi. İşte zamlı Apple fiyatları:

iPhone Fiyatları Ne Kadar Oldu?

iPhone fiyatları ile başlayacak olursak, iPhone XR fiyatı 6499 TL'den 7099 TL'ye, iPhone 11 Pro fiyatı 10.999 TL'den 11.999 TL'ye, iPhone 11 Pro Max fiyatı 11.999 TL'den 13.999 TL'ye çıktı. En tepe model iPhone 11 Pro Max 512GB'ın fiyatı 16.000 TL'yi geçti. iPhone SE 2020 modeli ilginç olarak hala 5299 TL'den satışa sunuluyor.

Yeni Fiyat

Eski Fiyat

iPhone 11 Pro Max 512 GB

16.349 TL

14.999 TL

iPhone 11 Pro Max 256 GB

14.499 TL

13.299 TL

iPhone 11 Pro Max 64 GB

13.199 TL

11.999 TL

iPhone 11 Pro 512 GB

15.149 TL

13.999 TL

iPhone 11 Pro 256 GB

13.299 TL

12.299 TL

iPhone 11 Pro 64 GB

11.999 TL

10.999 TL

iPhone 11 256GB

9.299 TL

8.599 TL

iPhone 11 128 GB

8.449 TL

7.749 TL

iPhone 11 64 GB

7.999 TL

7.299 TL

iPhone XR 128 GB

7.549 TL

6.949 TL

iPhone XR 64 GB

7.099 TL

6.499 TL

iPad Fiyatları Ne Kadar Oldu?

iPad fiyatları ile devam edecek olursak, 11 inç iPad Pro'nun fiyatı 6399 TL'den 6999 TL'ye, iPad Air 3. Nesil fiyatı 3999 TL'den 4199 TL'ye, iPad Mini'nin fiyatı 3199 TL'den 3399 TL'ye, 10.2 inç iPad'in fiyatı 2499 TL'den 2799 TL'ye çıktı.

Apple Watch Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Apple Watch fiyatlarından bahsedecek olursak, Apple Watch Series 5 modellerinde 400 TL, Series 3 modellerinde 250 TL, kordonlar da 70 TL fiyat artışı yapıldı.

MacBook Fiyatları Ne Kadar Oldu?

MacBook fiyatları da yükseldi. Yeni MacBook Air'ın fiyatı 7999 TL'den 8699 TL'ye, 16 inç MacBook Pro'nun fiyatı 18.299 TL'den 20.199 TL'ye çıktı. 13 inç MacBook Pro'nun fiyatında güncelleme yapılmaması dikkat çekti. Tanıtıldığı gün donanımından çok tasarımı ve elbette dudak uçuklatan fiyatıyla gündemde olan Mac Pro'nun fiyatı 42.999 TL'den 52.199 TL'ye çıktı. Bu fiyatlar özel yapılandırma ile daha da yükseliyor.

Apple AirPods Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Apple, AirPods kulaklıklarda da fiyat güncellemesine gitti. AirPods Pro'nun fiyatı 1899 TL'den 2099 TL'ye, AirPods'un fiyatı 1099 TL'den 1299 TL'ye çıktı.

Elbette bu fiyatlar Apple Store Türkiye Mağazası fiyatları. Teknoloji mağazaları veya e-ticaret sitelerinde Apple ürünlerini Apple Türkiye garantili olarak çok daha ucuza bulmanız mümkün. Tabii ki stoklar erimeden...

Kaynak: Tamindir

Manşet

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