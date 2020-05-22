Apple iPhone SE 2 teknik özellikleri nelerdir? Apple iPhone SE 2 fiyatı ne kadar?
Apple iPhone SE 2 nihayet tanıtıldı! iPhone 8 kasasıyla gelen güçlendirilmiş yeni iPhone SE, Apple tarafından ikinci nesil iPhone SE olarak duyuruldu. Peki, Apple iPhone SE 2 özellikleri nelerdir?
Apple'ın 15 Nisan'da uygun fiyatlı iPhone modeli (iPhone SE 2020) tanıtacağını biliyorduk. Beklendiği üzere Apple, bugün ikinci nesil iPhone SE'yi duyurdu. İşte, Apple iPhone SE 2 teknik özellikleri!
İPHONE SE 2 EKRAN BOYUTU
Siyah, beyaz ve kırmızı (PRODUCT Red) renkleri ile gelen iPhone SE (2020), beytaz dengesini ortam ışığına uyacak şekilde ayarlayan, canlı geniş renk gamı ve inanılmaz düzeyde renk doğruluğu sunan ve Dolby Vision ile HDR10 oynatmayı destekleyen 4.7 inç Retina HD ekrana sahip. Canlı fotoğrafları oynatma, mesajları ön izleme, uygulamaları yeniden düzenleme ve daha fazlası gibi Hızlı eylemler için Haptic Touch kullanıyor. ynei iPhone SE, ayrıca, dayanıklı olması ve sensörü koruması için safir kristal ile tasarlanmış Home tuşuna ve kullanıcının parmak izini algılayan çelik bir halka olan Touch ID'ye sahip.
İPHONE SE 2 İŞLEMCİSİ
iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'da kullanılan A13 Bionic, bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci ve iPhone SE'nin her görevi benzersiz bir performansla yerine getirmesini sağlıyor. Fotoğraf, oyun ve artırılmış gerçeklik deneyimleri için mükemmel olan A13 Bionic, her eylemin akıcı olmasını sağlıyor. A13 Bionic, makine öğrenimine odaklanarak, saniyede 5 trilyon işlem yapabilen 8 çekirdekli özel bir Nural Engine, CPU üzerinde iki Makine Öğrenimi Hızlandırıcısı ve performans ve verimliliği dengelemek için yeni bir Makine Öğrenme Kontrolörü ile oluşturulmuş. Verimlilik için tasarlanan A13 Bionic, iPhone SE 2 için mükemmel pil ömrü sağlıyor. Yeni iPhone SE, Qi sertifikalı şarj cihazları ile kablosuz şarj özelliğine sahip olmakla birlikte hızlı şarjı destekliyor ve sadece 30 dakikada %50'ye kadar şarj sağlıyor. WiFi 6 ve Gigabit-sınıfı LTE ile ışık hızında indirme hızı sunuyor. eSIM ile birlikte çift sIM, kullanıcıların yurt dışına çıkarken veya iş hattı olarak tek bir cihazda iki ayrı telefon numarasını kullanma esnekliği sağlıyor.
İPHONE SE 2 KAMERA ÖZELLİKLERİ
iPhone SE, 12 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığına sahip geniş açılı bir kamera ile geliyor ve bir iPhone'da şimdiye kadarki en iyi tek kamera sistemine sahip olmakla birlikte Portre modu, altı Portre Işık efekti ve Derinlik Kontrolü dahil sayısal fotoğrafçılığın faydasını sağlayan görüntü sinyal işlemcisi ve A13 Bionic Neural Engine'i kullanıyor. Telefon, makine öğrenimi ve monoküler derinlik tahminini kullanarak ön kamerayla etkileyici portreler çekiyor. iPhone SE'ye gelen yeni nesil Akıllı HDR, çarpıcı doğal vurgu ve gölge detaylarıyla daha doğal görünümlü görüntüler için tanınan nesneleri bir çerçevede akıllı bir şekilde yeniden aydınlatıyor. Ön ve arka kameralarda stereo ses kaydı ve sinematik video sabitleme ile videolar daha da etkileyici. Arka kamera, 60fps'ye kadar 4K yüksek kaliteli video kaydını destekliyor ve genişletilmiş dinamik aralık 30fps'ye kadar daha fazla detay sağlıyor. Kullanıcılar, ön ve arka kamerada fotoğraf modundan çıkmadan video kaydına imkan sağlayan QuickTake videonun avantajlarından faydalanabiliyor. iOS 13'teki gelişmiş Kamera ve Fotoğraf özellikleri ile, eskiden sadece fotoğraf düzenleme için kullanılabilir olan mevcut güçlü araçlarla daha da kapsamlı ve sezgisel.
APPLE İPHONE SE 2 (2020) TEMEL ÖZELLİKLERİ
Ekran Boyutu:4.7 İnç
Dahili Depolama:64 GB
Bellek (RAM):3 GB
Batarya Kapasitesi:1821 mAh
Hızlı Şarj:Var
4.5G Desteği:Var
SAR Değeri 10g (Baş):0.98 W/kg
Ekran/ Gövde Oranı:65.36 %
Değişir Batarya:Yok
Kamera Çözünürlüğü:12 MP
Ekran Çözünürlüğü:750x1334 (HD+) Piksel
Parmak izi Okuyucu:Var
AnTuTu Puanı (v8):462.300 Puan
Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX7
Toza Dayanıklılık Seviyesi:IP6X
Ses Çıkışı:Lightning
Boy:138.4 mm
Ağırlık:148 Gram
APPLE İPHONE SE 2 EKRAN
Ekran Boyutu
4.7 İnç
Ekran Teknolojisi
IPS LCD
Ekran Çözünürlüğü
750x1334 (HD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı
HD+
Piksel Yoğunluğu
326 PPI
Ekran Yenileme Hızı
60 Hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio)
16:9
Ekran Alanı
60.88 cm²
Ekran Özellikleri
Çizilmeye Dirençli Cam
Oleophobic Coating
DCI-P3 Renk Uzayı
Multi Touch
Görüntü Yakınlaştırma
Retina Ekran
True Tone Ekran
625 cd/m² (nit) Parlaklık
1400:1 Kontrast Oranı
Dokunmatik Türü
Kapasitif Ekran
Renk Sayısı
16 Milyon
Ekran/ Gövde Oranı
65.36 %
APPLE İPHONE SE 2 (2020) BATARYA
Batarya Kapasitesi
1821 mAh
Video Oynatma
13 Saat
Video Oynatma Notu
Çevrimdışı
Müzik Oynatma
40 Saat
Şarj
Lightning - USB Kablosu
Batarya Teknolojisi
Lithium Ion (Li-Ion)
Hızlı Şarj
Var
Hızlı Şarj Gücü (Maks.)
18 W
Kablosuz Şarj
Var
Değişir Batarya
Yok
Batarya Özellikleri
30 Dakikada %50 Dolum
APPLE İPHONE SE 2 (2020) TEMEL DONANIM
Yonga Seti (Chipset)
Apple A13 Bionic
CPU Üretim Teknolojisi
7 nm
AnTuTu Puanı (v8)
462.300 Puan
Bellek (RAM)
3 GB
Dahili Depolama
64 GB
Hafıza Kartı Desteği
Yok
Diğer Hafıza Seçenekleri
64/128/256GB Depolama seçeneği var
APPLE İPHONE SE 2 (2020) TASARIM
Boy
138.4 mm
En
67.3 mm
Kalınlık
7.3 mm
Ağırlık
148 Gram
Renk Seçenekleri: Beyaz, Kırmızı, Siyah
Gövde Malzemesi (Kapak)
Cam
Gövde Malzemesi (Çerçeve)
Metal
APPLE İPHONE SE 2 (2020) AĞ BAĞLANTILARI
2G
Var
2G Frekansları
850 MHz
900 MHz
1800 MHz
1900 MHz
2G Teknolojisi
EDGE
GPRS
GSM
3G
Var
3G Frekansları 850 (band 5) MHz900 (band 8) MHz1900 (band 2) MHz2100 (band 1) MHz
3G İndirme
42.2 Mbps
3G Karşıya Yükleme
5.76 Mbps
3G Teknolojisi
HSPA+
4G
Var
4G Özellikleri
VoLTE (Voice over LTE) Desteği
4.5G Desteği
Var
5G
Yok
APPLE İPHONE SE 2 (2020) KAMERA
Kamera Çözünürlüğü
12 MP
Optik Görüntü Sabitleyici
Var
Kamera Özellikleri
Focus Pixels Otomatik Odaklama
Portre Modu (Bokeh)
Safir Kristal Objektif Kapağı
HDR
Live Photos
Panorama
Otomatik odaklama
Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi
Sesli komut
Yüz Algılama
Elle Odaklama
Coğrafi konum etiketleme
BSI
Seri Çekim (Burst) Modu
Zamanlayıcı
6 Elementli Lens
Flaş
Quad-LED
Çift Tonlu
Diyafram Açıklığı
F1.8
Video Kayıt Çözünürlüğü
2160p (Ultra HD) 4K
Video FPS Değeri
60 fps
Video Kayıt Özellikleri
Coğrafi Konum Etiketleme
HDR
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Stereo Ses Kaydı
Sürekli Otomatik Odaklama
Time-lapse Video Kayıt
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Video Yakınlaştırma
Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)
Yüz Algılama
Video Kayıt Seçenekleri
720p @ 30fps
1080p @ 120fps
1080p @ 240fps
1080p @ 30fps
1080p @ 60fps
2160p @ 24fps
2160p @ 30fps
2160p @ 60fps
Ön Kamera Çözünürlüğü
7 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü
1080p
Ön Kamera FPS Değeri
30 fps
Ön Kamera Diyafram Açıklığı
F2.2
Ön Kamera Özellikleri
Portre Modu
HDR
Sanal Flaş
Zamanlayıcı (self-timer)
Back-illuminated Sensor (BSI)
Live Photos
Pozlama Kontrolü
Seri Çekim (Burst) Modu
Yüz Algılama
APPLE İPHONE SE 2 (2020) İŞLETİM SİSTEMİ
İşletim Sistemi
iOS
İşletim Sistemi Versiyonu
iOS 13
APPLE İPHONE SE 2 (2020) ÇOKLU ORTAM
Radyo
Yok
Hoparlör Özellikleri
Stereo
Çift Hoparlör
Ses Çıkışı
Lightning
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
Wi-Fi Kanalları
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Wi-Fi Özellikleri
MIMO
Dual-Band
Wi-Fi Hotspot
2X MIMO
NFC
Var
Bluetooth Versiyonu
5.0
Kızılötesi
Yok
Navigasyon Özellikleri
A-GPS
GLONASS
APPLE İPHONE SE 2 (2020) DİĞER BAĞLANTILAR
USB Bağlantı Tipi
Lightning
USB Özellikleri
Kulaklık Ses Çıkışı
SIM
eSIM
Nano-SIM (4FF)
APPLE İPHONE SE 2 (2020) TEMEL BİLGİLER
Çıkış Yılı
2020
Duyurulma Tarihi
2020, Nisan
Durum
Henüz Ülkemizde Satışı Yok
Diğer Adları
Apple iPhone SE 2
APPLE İPHONE SE 2 (2020) ÖZELLİKLER
Suya Dayanıklılık
Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi
IPX7
Toza Dayanıklılık
Var
Toza Dayanıklılık Seviyesi
IP6X
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile)
Yok
Görüntülü Konuşma (Uygulama)
Var
Sensörler
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
İvmeölçer
Parmak izi Okuyucu
Var
Parmak izi Okuyucu Özellikleri
Ana Ekran Tuşunda (Ön)
Bildirim Işığı (LED)
Yok
SAR Değeri 10g (Baş)
0.98 W/kg
SAR Değeri 10g (Vücut)
0.99 W/kg
Servis ve Uygulamalar
AirDrop
AirPlay
AirPrint
Apple Pay
Ekran Yansıtma (Screen Mirroring)
FaceTime
Gürültü Önleyici 2 Mikrofon
iBeacon
iCloud
iCloud Drive
Siri
Spotlight Araması
Kutu İçeriği
USB Güç Adaptörü (1A)
APPLE İPHONE SE 2 (2020) FİYATI
iPhone SE 2 (iPhone SE 2020), 64GB, 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleri ile Türkiye'de satışta. iPhone SE 2 başlangıç fiyatı 5299 TL.
iPhone SE 2 Türkiye Fiyatı
iPhone SE 2 64GB Fiyatı - 5299 TL
iPhone SE 2 128GB Fiyatı - 5749 TL
iPhone SE 2 256GB Fiyatı - 6599 TL