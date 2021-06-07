Apple, iOS 15'i tanıttı! İşte yeni sürümün özellikleri ve güncelleme gelecek modeller

Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda iOS 15 tanıtıldı. iOS 15 ile gelen özellikler arasında Android ve Windows kullanıcıları FaceTime aramalarına katılabilecek olması da var. Daha büyük ikonların kullanıldığı iOS 15'te 'bildirim özeti' özelliği de yer alacak. iPhone 11 serisi, iPhone 12 serisi, iPhone Xs serisi, iPhone SE 2020, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 serisi ve iPhone 7 serisi iOS 15 güncellemesi alması bekleniyor.

Apple'ın ağırlıklı olarak yazılım alanındaki yenilikleri duyurmak için her yıl düzenlediği Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı, WWDC 2021) kapsamında iOS 15'in de aralarında olduğu yeni işletim sistemleri görücüye çıktı.

FACETIME

Apple'ın en önem verdiği noktalardan biri olan FaceTime, iOS 15 ile değişiyor. FaceTime'a Spatial Audio özelliği gelirken, artık makine öğrenimi vasıtasıyla ortam sesi azaltılabiliyor. Ayrıca, çok yakından tanıdığımız portre modu ile birlikte ortak izleme özelliği de FaceTime'a entegre ediliyor. En büyük sürpriz ise FaceTime'ın Android kullanıcıları için de duyurulması oldu. Ayrıca iMessage'da da bazı küçük yenilikler var.

BİLDİRİM ÖZETİ VE FOCUS

iOS 15 ile birlikte bildirim özeti özelliği iPhone'lara geldi. Bu özellik ile birlikte pek çok bildirim büyük yığın bir şekilde değil, önceliğe göre tek bir bildirim gibi görünecek ve özet bilgiler sunacak. Focus özelliği ise kişilerin durumlarına göre modlar (Kişisel mod, çalışma modu ve uyku modu) sunacak. Rahatsız Etmeyin modu da artık Mesajlar'da bir durum olarak gösteriliyor ve göndericiler, Rahatsız Etmeyin modundayken size mesaj gönderirse bu durum sayesinde uyarılıyor.

FOTOĞRAF YAZIYA DÖKÜLECEK

Live Text ile daha önce birçok kez örneğini gördüğümüz bir özellik daha iOS 15 ile iPhone'lara gelmiş oldu. Bu özellik sayesinde örneğin bir fotoğrafın üzerinde yer alan yazı metne dönüştürülecek. Ancak 7 dili destekleyecek Live Text için şimdilik Türkçe dil desteği yok.

SPOTLIGHT

iPhone kullanıcılarının birçoğunun kullandığı Spotlight da iOS 15 ile geliştirilmiş durumda. Spotlight, artık fotoğraf aramaya destek veriyor. Kişilere, sahnelere, öğelere, konuma, hatta fotoğraftaki metne göre arama yapılabilecek. Ayrıca Anılar artık Apple Music ile çalışabilecek, anılar istenen şarkılar ile entegre edilebilecek.

CÜZDAN, HAVA DURUMU VE HARİTALAR

Apple Cüzdan artık başka anahtarlara ve kimliklere destek veriyor. Hava durumu uygulaması ise yeni özellikler kazanmış durumda. Hava koşullarına göre değişen Hava durumu uygulamasının tasarımı da elden geçirilmiş. Rüzgar ve UV gibi koşulları daha iyi anlamak için yeni grafikler sunuluyor, yeni yüksek çözünürlüklü haritalar geliyor. Apple Haritalar ile önemli iyileştirmelere imza atmış. Haritalar, yeni 3D görünüm sunuyor. Yol tarifleri, sürücülerin işini kolaylaştırmak için yaya geçitlerini vb. gösteriyor. Karmaşık kavşaklar ve rampalar oldukça gerçekçi bir şekilde görüntülenebiliyor.

CONVERATION BOOST

Conversation Boost, AirPods Pro takılı kişinin yanında konuşan kişiye odaklanmasına yardımcı oluyor. Find My ile AirPods Pro ve AirPods Max'i bulmak ise artık daha kolay.

DİĞER ÖZELLİKLER

Mail uygulamasında IP adresi gizleme, Gizlilik Raporu, iCloud+, Siri için güvenlik iyileştirmeleri ve Sağlık uygulamasına yürüyüşe yönelik bazı önemli geliştirmeler iOS 15 ile geldi.

iOS 15 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN MODELLER