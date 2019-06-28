Apple'dan Ayrılan Jony Ive'ın Elinden Çıkmış En İkonik 15 Apple Ürünü

Jony Ive, 1996 yılında batmakta olan Apple firmasına geldiğinde ne kadar başarılı olacağını belki de kendisi bile kestirememişti. Sürgünden dönen Steve Jobs'ın ekibe dahil ettiği Ive, pek çok önemli tasarıma imza attı.

Jony Ive'ın tasarımları adeta zaman meydan okudu ve kendi sektörlerinde önemli değişimler yarattı. Steve Jobs'ın "Apple'daki ruhani ortağı" olarak gördüğü Ive'ın tasarladığı 15 ikonik ürün ise şöyle:

iMac G3 (1998)

Döneminde yeni ve heyecan verici bilgisayar tasarımıyla büyük olay yaratan iMac G3, Apple'ın çöküşten kurtuluşu için ilk ışığı yakan ürün olmuştu. İlk olarak Bondi Mavisi adlı renkte çıkan cihaz daha sonra skalasına 10 farklı renk eklemişti.

iBook G3 (1999)

Şeffafımsı renkli panelleriyle G3'ün tasarım dili, diğer ürünlere de yansıdı. Plastik ve lastik kasalı, 12.1 inçlik dönemine göre ince iBook G3 de büyük ilgi görmüştü.

G4 Cube Bilgisayar (2000)

Bilgisayara pek de benzemeyen bu bilgisayar, şeffaf polikarbonun içinde yer alıyordu.

G4 Cube Hoparlörler (2000)

Topa benzeyen bu hoparlörler, G4 Cube'ün ihtiyaç duyduğu ses çıkışı için mükemmel aksesuarlardı. Bu hoparlörler, USB girişinden güç alıyordu.

Aple iSub Speaker (2000)

Harmon Kardon otaklığıyla üretilen bu cihaz, bir hoparlörden ziyade deniz anası örnekleri toplayıp incelemeye yarayan bir alete benziyor.

iBook G4 (2000)

Daha geleneksel bir çizgide üretilen, opak beyaz polikarbonat kapaklı bu cihaz, yuvarlak köşeleriyle bir tuğla olmaktan uzaklaşmıştı.

iPod (2001)

İlk MP3 oynatıcı iPod değildi ancak inanılmaz basit tasarımı ve döndürülebilir tekerlek tasarımı ise kendine has idi. Cihazın kullanıcı arayüzü de oldukça keyifliydi.

iMac G4 Bilgisayar (2001)

Beyaz ve gümüş rengi tasarımlı bu ilginç cihazda bütün elektronik sistem bir yarım kürenin içine sıkıştırılmış, üstüne de hareketli bir ekran yerleştirilmişti.

iMac G5 (2004)

L şeklindeki standı, derin alt çerçevesi ve kocaman ekranıyla, Apple'ın hepsi birarada bilgisayarı iMac G5, bugüne kadar gelen bütün iMac modelleriin atası oldu. Ive, en önemli şeyin ekran olduğunu söylüyordu. Bu modelle birlikte iMac'lerin merkezine de ekran oturmuş oldu.

iPod Mini (2004)

Daha küçük, daha uygun fiyatlı iPod Mini büyük başarı yakaladı ve epey ilgi çekti. yerden tasarruf etmeyi sağlayan tekerlek kumanda cihazın kendine has bir görünümü olmasını sağladı.

iPhone (2007)

Modern dünyadaki teknoloji anlayışına en çok etki eden cihazlardan olan iPhone, bazı araştırmacılara göre dünyanın en çok kazanç elde eden elektronik aletidir. 3,5 inçlik, çoklu dokunma özelliğine sahip cihaz, tasarım olarak iPod Touch'a benziyordu.

iPad (2010)

iPad, tarihin ilk tablet bilgisayarı değil. Fakat iPad, tablet bilgisayarları piyasanın önemli aktörlerinden yapan ürün olarak göze çarpıyor. 9,7 inçlik cihazın "daha büyük iPhone" olmadığını anlatmak biraz uzun sürse de sonrasını zaten biliyoruz.

iOS 7 (2013)

Ive, şimdiye kadar gelmiş geçmiş en devrimci, en önemli iOS versiyonu olan, modası geçmiş arayüzü parlak pastel renkler ve bugün bile kullanılan modern arayüz ile değiştirmişti. Ive bu tasarımı "Basitlik, karmaşıklığa düzen getirmektir" diyerek tanıtmıştı.

Apple Watch (2014)

Apple'ın ilk fitness takip cihazı olan Apple Watch, 2014 yılında paslanmaz çelik gövde, dijital ekran ve değiştirilebilir kordonlarla piyasaya çıktı. Oldukça başarılı bir tasarımı olan cihaz, kısa pil ömrü ve yüksek fiyatı nedeniyle eleştirilse de büyük ilgi görmüştü.

Apple Park (2017)

Apple'ın yeni kampüs merkezi, binlerce metrekare alan üzerine kurulan ve Steve Jobs Tiyatrosu'nu da barındıran, 9000 ağaçla süslenmiş Apple Park da Ive'ın çalışmalarından biri. Çalışmanın baş mimarı Norman Foster olsa da Ive, şirket ihtiyaçları ve kültürüne göre bir mimari oluşturulmasında aktif olarak yer aldı.

'Sir' ünvanı taşıyan Jony Ive, Apple'a çok şey kattı. Ünlü tasarımcı şimdi kariyerine kendi firması olan LoveForm ile devam edecek.