Apple'da Yaprak Dökümü: Şirketten Son Yıllarda Ayrılan 6 Önemli İsim

Teknoloji devi Apple, şirketin kilit isimlerinden bir tanesi olan Jony Ive'nin şirketten ayrılacağını duyurmasıyla adeta sarsıldı. Ancak bu durum, Apple'da yaşanan ilk ayrılık değildi, büyük bir ihtimalle son da olmayacaktı. İşte son zamanlarda Apple'a yaprak dökümü yaşatan 6 büyük ayrılık;

Vipul Ved Prakash

Siri, Safari ve Spotlight'a gücünü veren kişi Vipul Ved Prakash'tı. Apple'ın 2013 yılında satın aldığı Topsy Labs ile birlikte Apple'a dahil olmuştu. Prakash, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Apple'da olan görevinden ayrıldı.

Jimmy Iovine

Müzik endüstrisinin önemli isimlerinden bir tanesi olan Jimmy Iovine, Apple'ın Beats şirketini 3 milyar dolar karşılığında satın almasıyla birlikte şirkete dahil olmuştu. Apple Music'in sorumlu yöneticilerinden bir tanesi olan Jimmy Iovine 2018 yılının mart ayından görevini bıraktı.

Gerard Williams III

İlk iPhone'un üretim sürecinde kullanılan işlemciyi geliştiren ekibin içerisinde bulunan Gerard Williams III, o dönemlerde ARM için çalışıyordu. 2010 yılında Apple bünyesinde çalışmaya başlayan Gerard Williams III, şirketin kendi işlemcilerini üretmesi için çalışmalarda bulundu. Geçtiğimiz Mart ayında Apple'daki görevinden ayrılan Gerard Williams III'ün yerine yine bir ARM çalışanı olan Mike Filipo getirildi.

Tom Gruber

Apple'ın sesli asistanı Siri'nin üç önemli isminden bir tanesi de Tom Gruber'di. Gruber, Siri'nin Apple tarafından satın alınmasıyla birlikte 2010 yılında Apple'daki görevine başladı. 8 yıl boyunca Siri'yi biraz daha ileri götürmek için uğraşan Gruber, 2018 yılının temmuz ayında şirketteki görevini bıraktı.

Angela Ahrendts

Apple'ın perakende satışlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan Angela Ahrendts, 2013 yılında Apple'daki görevine başlamıştı. Apple'dan önce 8 yıllık bir CEO'luk görevi yürüten Ahrendts, geçtiğimiz şubat ayında Apple'daki görevini bıraktı.

Jony Ive

Apple'ın son büyük ayrılığı Jony Ive ile oldu. Ive, 1996 yılından beri Apple için çalışıyordu ve bugün gördüğümüz iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch'ların tasarımlarından sorumluydu. Kendi şirketini kurmak için Apple'dan ayrılacağını duyuran Ive, ilerleyen dönemlerde de bazı projeler için Apple ile çalışmaya devam edecek. Bugün ortaya çıkan bir habere göre ise Ive'nin işten ayrılmasının nedeni Apple'ın CEO'su Tim Cook. İddialara göre Tim Cook, Apple ürünlerinin tasarımlarına önem vermiyordu ve bu da Ive'nin görevini bırakmasına neden oldu.