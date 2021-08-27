Aort kapağı darlığı teşhisi konan Kanadalı hasta, İzmir'de kapalı yöntemle yapılan operasyonla şifa buldu

İleri derecede aort kapağı darlığı teşhisi konulan 73 yaşındaki Kanada vatandaşı Nabiha Ahmed Badasseh, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde kasıktan kapalı olarak yapılan işlemle sağlığına kavuştu.

İleri derecede aort kapağı darlığı teşhisi konulan 73 yaşındaki Kanada vatandaşı Nabiha Ahmed Badasseh, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde kasıktan kapalı olarak yapılan işlemle sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Badasseh nefes darlığı, aralıklı bayılma ve bacaklarda şişlik şikayetleriyle ülkesinde hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucunda ileri derecede aort kapağı darlığı teşhisi konulan hasta, Kanada'daki sağlık sisteminden memnun kalmayınca iki yıl önce İstanbul'da gelerek tedavisine burada devam etmek istedi.

İstanbul'da açık kalp cerrahisi önerilmesi üzerine başka arayışlara giren Badasseh, yaptığı araştırmaların sonunda Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne geldi.

Hasta burada DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Oktay Ergene ve ekibinde yer alan Uzman Dr. Ayşe Çolak ve Dr. Ahmet Anıl Başkurt tarafından kasıktan kapalı olarak yapılan bir operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergene, hastanın hastaneye kabulünü yaptıktan kısa bir süre sonra, TAVI olarak bilinen kasıktan girme yöntemiyle yeni bir aort kapağı takma işlemini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Başarılı bir operasyon geçiren hastayı birkaç gün içinde taburcu edeceklerine değinen Ergene, "Hasta yakınları bize İstanbul ve İzmir arasında ciddi bir fiyat farkı olduğunu da söyledi. Buradaki tedaviden çok memnun kaldıklarını, Kanada'da yaşayan herkesi İzmir'e ve DEÜ Araştırma Uygulaması Hastanesine yönlendireceklerini belirttiler." ifadelerini kullandı.

Badasseh'in oğlu Adam Mohamed Yousef ise İzmir'i ve DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'ni tercih ettikleri çok memnun olduklarını aktardı.

Yousef, annesini tekrar sağlığına kavuşturdukları için doktorlara teşekkür etti.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da bu tarz ameliyatların yurtdışındaki hastaların hastanelerini tercih etmesi noktasında önemli bir referans noktası olacağını düşündüklerini ifade ederek Türkiye ve İzmir'in sağlık turizmi hedeflerine katkı koymayı amaçladıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz