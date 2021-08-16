AÖF yeni kayıtlar ne zaman başlıyor? AÖF 2021-22 kayıt yenileme ne zaman? AÖF akademik takvimi!

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri yapmak isteyenler konu hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Öğrenciler ve adaylar AÖF yeni kayıtlar ne zaman başlıyor, AÖF 2021-22 kayıt yenileme ne zaman gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

2021-22 eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kalırken AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri merak edilemeye başlandı. Peki, AÖF yeni kayıtlar ne zaman başlıyor? AÖF 2021-22 kayıt yenileme ne zaman? İşte, detaylar…

GÜZ DÖNEMİ

05-30 Temmuz 2021 Lisansüstü Programlara Giriş için Başvuru

01?15 Ağustos 2021 Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş için Başvuru

03 Ağustos 2021 Lisansüstü Programlara Giriş İçin Yazılı Bilimsel Değerlendirme Sınavına ve Sözlü Sınavına Katılacak Adayların İlan Tarihi

13 Ağustos 2021 Lisansüstü Programlara Kabullerin İlanı

16-20 Ağustos 2021 Lisansüstü Programlara Yeni Kayıt

23 Ağustos 2021 Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçişi Kabul Edilen Öğrencilerin İlanı

23 Ağustos-03 Eylül 2021 Lisansüstü Programlarda Açık Kalan Kontenjanlara Yedek Kayıt

25 Ağustos 2021 Lisans Programlarına Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü için Son Tarih

27 Ağustos 2021 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı

31 Ağustos 2021 Diğer Yükseköğretim Kurumu Ön Lisans/Lisans Öğrencilerinin Özel Öğrencilik Başvurusu için Son Tarih

31 Ağustos-02 Eylül 2021 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl Aday Kayıtları

03 Eylül 2021 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Yedek Aday Kayıtları

04-08 Eylül 2021 ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Elektronik Kayıt Tarihi

06-10 Eylül 2021 ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıt Tarihi

06-10 Eylül 2021 Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş için Başvuru

06-10 Eylül 2021 Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçişi Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıtları

17 Eylül 2021 Lisansüstü Programlara Yatay Geçişe Kabullerin İlanı

20-24 Eylül 2021 Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Kayıtları

20-24 Eylül 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimler için Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı (Eczacılık Fakültesi)

23 Eylül 2021 Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Sınavı Başvurusu için Son Tarih

27 Eylül 2021 Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Sınavı

27 Eylül 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Derslerin Başlangıcı (Eczacılık Fakültesi)

27 Eylül-01 Ekim 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Ekle?Sil Haftası (Eczacılık Fakültesi)

27 Eylül-01 Ekim 2021 Yeterlik Sınavı

27 Eylül-01 Ekim 2021 Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı

04 Ekim 2021 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

04 Ekim 2021 Derslerin Başlangıcı

04-08 Ekim 2021 Ekle?Sil Haftası

15 Ekim 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dersten Çekilmek için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

27 Ekim 2021 Dersten Çekilmek için Son Tarih (Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri için)

28?29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı Tatili

01-06 Kasım 2021 I. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)

08-20 Kasım 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Ara Sınavlar ((Mesleki Seçmeli ve Uzmanlık Alan Dersleri için) (Eczacılık Fakültesi)

15-27 Kasım 2021 Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için)

29 Kasım-01 Aralık 2021 Ara Sınavlar (Yabancı Diller Yüksekokulu)

06-11 Aralık 2021 II. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)

15 Aralık 2021 Mazeret Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)

01 Ocak 2022 Yılbaşı Tatili

03-07 Ocak 2022 Bütün Ara Sınavlar için Mazeret Sınavları

03-07 Ocak 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Son Modül Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

07 Ocak 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Derslerin Bitimi (Eczacılık Fakültesi)

08 Ocak 2022 Derslerin Bitimi

10-14 Ocak 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütün Ara ve Modül Sınavları için Mazeret Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

10-22 Ocak 2022 Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Ara Sınavlar (Hukuk Fakültesi)

10-22 Ocak 2022 Dönem Sonu Sınavları (…………………. Açıköğretim-İktisat-İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı)

14 Ocak 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem İçi Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

17-28 Ocak 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

21 Ocak 2022 Derslerin Bitimi (Yabancı Diller Yüksekokulu)

24 Ocak 2022 Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

24-26 Ocak 2022 Dönem Sonu Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)

31 Ocak 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

01 Şubat 2022 Dönem Sonu Mazeret Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)

01-05 Şubat 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

01-05 Şubat 2022 Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Ara Sınav Mazeret Sınavları (Hukuk Fakültesi)

01-05 Şubat 2022 Bütünleme Sınavları/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavları

02-04 Şubat 2022 Yabancı Dil Sınavı (Yabancı Diller Yüksekokulu)

08 Şubat 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

08 Şubat 2022 Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

08-10 Şubat 2022 Yabancı Dil Sınavı Bütünleme (Güz Dönemi Sonunda Yabancı Dil Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayıp Sınavından Başarısız Olan Öğrenciler İçin)

TELAFİ 28 Ekim 2021 Perşembe gününün telafisi/ 30 Ekim 2021 Cumartesi

29 Ekim 2021 Cuma gününün telafisi/ 13 Kasım 2021 Cumartesi

01 Ocak 2022 Cumartesi gününün telafisi/ 03 Ocak 2022 Pazartesi

EK SINAVLAR

16-23 Şubat 2022 Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Döneminden Önce Dolduran Öğrenciler)

16-23 Şubat 2022 I. Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonunda Dolduran Öğrenciler)

28 Şubat-05 Mart 2022 II. Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonunda Dolduran Öğrenciler)

BAHAR DÖNEMİ

04-26 Ocak 2022 Lisansüstü Programlara Giriş için Başvuru

14 Ocak 2022 Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Başvurusu için Son Tarih

21 Ocak 2022 Lisansüstü Programlara Yatay Geçişe Kabullerin İlanı

24 Ocak 2022 Diğer Yükseköğretim Kurumu Ön Lisans/Lisans Öğrencilerinin Özel Öğrencilik Başvurusu için Son Tarih

24-28 Ocak 2022 Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Kayıt

28 Ocak 2022 Lisansüstü Programlara Giriş İçin Yazılı Bilimsel Değerlendirme Sınavına ve Sözlü Sınavına Katılacak Adayların İlan Tarihi

28 Ocak 2022 Lisans Programlarına Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü için Son Tarih

01 Şubat 2022 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş için Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı

02-04 Şubat 2022 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş için Asıl Aday Kayıtları

04 Şubat 2022 Lisansüstü Programlara Kabullerin İlanı için Son Tarih

07-08 Şubat 2022 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş Yedek Aday Kayıtları

07-11 Şubat 2022 Lisansüstü Programlara Yeni Kayıt

08-10 Şubat 2022 Yeterlik Sınavı (Bahar Döneminde Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Olan Programlara Yeni Kayıt Olan Öğrenciler İçin)

11 Şubat 2022 Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Başvurusu için Son Tarih (Öğrenimine devam eden öğrenciler için)

14-18 Şubat 2022 Lisansüstü Programlarda Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı

14-18 Şubat 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı (Eczacılık Fakültesi)

14-18 Şubat 2022 Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı

14-25 Şubat 2022 Lisansüstü Programlarda Açık Kalan Kontenjanlara Yedek Kayıt

15 Şubat 2022 Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Sınavı

21 Şubat 2022 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

21 Şubat 2022 Derslerin Başlangıcı

21 Şubat 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Derslerin Başlangıcı (Eczacılık Fakültesi)

21-25 Şubat 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Ekle?Sil Haftası (Eczacılık Fakültesi)

21-25 Şubat 2022 Ekle?Sil Haftası

18 Mart 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dersten Çekilmek için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

18 Mart 2022 Dersten Çekilmek için Son Tarih (Ön Lisans ve lisans öğrencileri için)

21-26 Mart 2022 I. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)

28 Mart-08 Nisan 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Ara Sınavlar ((Mesleki Seçmeli ve Uzmanlık Alan Dersleri için) (Eczacılık Fakültesi)

04-16 Nisan 2022 Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için)

18-20 Nisan 2022 Ara Sınavlar (Yabancı Diller Yüksekokulu)

23 Nisan 2022 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tatili

25-30 Nisan 2022 II. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)

27 Nisan 2022 Mazeret Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)

01?04 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Tatili

11-16 Mayıs 2022 Bütün Ara Sınavlar için Mazeret Sınavları

19 Mayıs 2022 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tatili

28 Mayıs 2022 Derslerin Bitimi

30 Mayıs-03 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Son Modül Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

30 Mayıs-10 Haziran 2022 Dönem Sonu Sınavları (……….Açıköğretim-İktisat-İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı)

30 Mayıs-10 Haziran 2022 Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Yıl Sonu Sınavları (Hukuk Fakültesi)

03 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Derslerin Bitimi

06-09 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütün Ara ve Modül Sınavları için Mazeret Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

09 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem İçi Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

10-22 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

14 Haziran 2022 Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

17 Haziran 2022 Derslerin Bitimi (Yabancı Diller Yüksekokulu)

20 Haziran 2022 Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Yıl Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi İçin Son Tarih (Hukuk Fakültesi)

20-22 Haziran 2022 Dönem Sonu Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)

22-27 Haziran 2022 Bütünleme Sınavları/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavları

23 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

24-29 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

28 Haziran 2022 Dönem Sonu Mazeret Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)

29 Haziran 2022 Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

29 Haziran-01 Temmuz 2022 Yabancı Dil Sınavı (Bahar Dönemi Sonunda Yabancı Dil Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayan Öğrenciler için)

30 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

05-07 Temmuz 2022 Yabancı Dil Sınavı Bütünleme (Bahar Dönemi Sonunda Yabancı Dil Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayıp Sınavından Başarısız Olan Öğrenciler için)

06 Temmuz 2022 Yaz Okulu Açılmayan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih

13 Temmuz 2022 Tek Ders Sınavı

14 Temmuz 2022 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

22 Ağustos-02 Eylül 2022 Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Bütünleme Sınavları (Hukuk Fakültesi)

07 Eylül 2022 Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi İçin Son Tarih (Hukuk Fakültesi)

TELAFİ 23 Nisan 2022 Cumartesi gününün telafisi/ 05 Mayıs 2022 Perşembe

02 Mayıs 2022 Pazartesi gününün telafisi/ 06 Mayıs 2022 Cuma

03 Mayıs 2022 Salı gününün telafisi/ 07 Mayıs 2022 Cumartesi

04 Mayıs 2022 Çarşamba gününün telafisi/ 20 Mayıs 2022 Cuma

19 Mayıs 2022 Perşembe gününün telafisi/ 21 Mayıs 2022 Cumartesi

YAZ OKULU

13-17 Temmuz 2022 Kayıt Yenileme

18 Temmuz 2022 Derslerin Başlangıcı

30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı

02 Eylül 2022 Derslerin Bitimi

05-09 Eylül 2022 Yaz Okulu Sonu Sınavları

12 Eylül 2022 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

16-20 Eylül 2022 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları

21 Eylül 2022 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

23 Eylül 2022 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih

26 Eylül 2022 Tek Ders Sınavı

28 Eylül 2022 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

TELAFİ 30 Ağustos 2022 Salı gününün telafisi/ 27 Ağustos 2022 Cumartesi

EK SINAVLAR

03-07 Ekim 2022 Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Döneminden Önce Dolduran Öğrenciler)

03-07 Ekim 2022 I. Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonunda Dolduran Öğrenciler)

10-14 Ekim 2022 II. Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonunda Dolduran Öğrenciler)