AÖF yeni kayıtlar ne zaman başlıyor? AÖF 2021-22 kayıt yenileme ne zaman? AÖF akademik takvimi!
AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri yapmak isteyenler konu hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Öğrenciler ve adaylar AÖF yeni kayıtlar ne zaman başlıyor, AÖF 2021-22 kayıt yenileme ne zaman gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
2021-22 eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kalırken AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri merak edilemeye başlandı. Peki, AÖF yeni kayıtlar ne zaman başlıyor? AÖF 2021-22 kayıt yenileme ne zaman? İşte, detaylar…
GÜZ DÖNEMİ
05-30 Temmuz 2021 Lisansüstü Programlara Giriş için Başvuru
01?15 Ağustos 2021 Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş için Başvuru
03 Ağustos 2021 Lisansüstü Programlara Giriş İçin Yazılı Bilimsel Değerlendirme Sınavına ve Sözlü Sınavına Katılacak Adayların İlan Tarihi
13 Ağustos 2021 Lisansüstü Programlara Kabullerin İlanı
16-20 Ağustos 2021 Lisansüstü Programlara Yeni Kayıt
23 Ağustos 2021 Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçişi Kabul Edilen Öğrencilerin İlanı
23 Ağustos-03 Eylül 2021 Lisansüstü Programlarda Açık Kalan Kontenjanlara Yedek Kayıt
25 Ağustos 2021 Lisans Programlarına Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü için Son Tarih
27 Ağustos 2021 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı
31 Ağustos 2021 Diğer Yükseköğretim Kurumu Ön Lisans/Lisans Öğrencilerinin Özel Öğrencilik Başvurusu için Son Tarih
31 Ağustos-02 Eylül 2021 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl Aday Kayıtları
03 Eylül 2021 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Yedek Aday Kayıtları
04-08 Eylül 2021 ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Elektronik Kayıt Tarihi
06-10 Eylül 2021 ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıt Tarihi
06-10 Eylül 2021 Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş için Başvuru
06-10 Eylül 2021 Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçişi Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıtları
17 Eylül 2021 Lisansüstü Programlara Yatay Geçişe Kabullerin İlanı
20-24 Eylül 2021 Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Kayıtları
20-24 Eylül 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimler için Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı (Eczacılık Fakültesi)
23 Eylül 2021 Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Sınavı Başvurusu için Son Tarih
27 Eylül 2021 Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Sınavı
27 Eylül 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Derslerin Başlangıcı (Eczacılık Fakültesi)
27 Eylül-01 Ekim 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Ekle?Sil Haftası (Eczacılık Fakültesi)
27 Eylül-01 Ekim 2021 Yeterlik Sınavı
27 Eylül-01 Ekim 2021 Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı
04 Ekim 2021 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
04 Ekim 2021 Derslerin Başlangıcı
04-08 Ekim 2021 Ekle?Sil Haftası
15 Ekim 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dersten Çekilmek için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)
27 Ekim 2021 Dersten Çekilmek için Son Tarih (Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri için)
28?29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı Tatili
01-06 Kasım 2021 I. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)
08-20 Kasım 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Ara Sınavlar ((Mesleki Seçmeli ve Uzmanlık Alan Dersleri için) (Eczacılık Fakültesi)
15-27 Kasım 2021 Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için)
29 Kasım-01 Aralık 2021 Ara Sınavlar (Yabancı Diller Yüksekokulu)
06-11 Aralık 2021 II. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)
15 Aralık 2021 Mazeret Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)
01 Ocak 2022 Yılbaşı Tatili
03-07 Ocak 2022 Bütün Ara Sınavlar için Mazeret Sınavları
03-07 Ocak 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Son Modül Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
07 Ocak 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Derslerin Bitimi (Eczacılık Fakültesi)
08 Ocak 2022 Derslerin Bitimi
10-14 Ocak 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütün Ara ve Modül Sınavları için Mazeret Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
10-22 Ocak 2022 Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Ara Sınavlar (Hukuk Fakültesi)
10-22 Ocak 2022 Dönem Sonu Sınavları (…………………. Açıköğretim-İktisat-İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı)
14 Ocak 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem İçi Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)
17-28 Ocak 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
21 Ocak 2022 Derslerin Bitimi (Yabancı Diller Yüksekokulu)
24 Ocak 2022 Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
24-26 Ocak 2022 Dönem Sonu Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)
31 Ocak 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)
01 Şubat 2022 Dönem Sonu Mazeret Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)
01-05 Şubat 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
01-05 Şubat 2022 Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Ara Sınav Mazeret Sınavları (Hukuk Fakültesi)
01-05 Şubat 2022 Bütünleme Sınavları/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavları
02-04 Şubat 2022 Yabancı Dil Sınavı (Yabancı Diller Yüksekokulu)
08 Şubat 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)
08 Şubat 2022 Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
08-10 Şubat 2022 Yabancı Dil Sınavı Bütünleme (Güz Dönemi Sonunda Yabancı Dil Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayıp Sınavından Başarısız Olan Öğrenciler İçin)
TELAFİ 28 Ekim 2021 Perşembe gününün telafisi/ 30 Ekim 2021 Cumartesi
29 Ekim 2021 Cuma gününün telafisi/ 13 Kasım 2021 Cumartesi
01 Ocak 2022 Cumartesi gününün telafisi/ 03 Ocak 2022 Pazartesi
EK SINAVLAR
16-23 Şubat 2022 Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Döneminden Önce Dolduran Öğrenciler)
16-23 Şubat 2022 I. Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonunda Dolduran Öğrenciler)
28 Şubat-05 Mart 2022 II. Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonunda Dolduran Öğrenciler)
BAHAR DÖNEMİ
04-26 Ocak 2022 Lisansüstü Programlara Giriş için Başvuru
14 Ocak 2022 Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Başvurusu için Son Tarih
21 Ocak 2022 Lisansüstü Programlara Yatay Geçişe Kabullerin İlanı
24 Ocak 2022 Diğer Yükseköğretim Kurumu Ön Lisans/Lisans Öğrencilerinin Özel Öğrencilik Başvurusu için Son Tarih
24-28 Ocak 2022 Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Kayıt
28 Ocak 2022 Lisansüstü Programlara Giriş İçin Yazılı Bilimsel Değerlendirme Sınavına ve Sözlü Sınavına Katılacak Adayların İlan Tarihi
28 Ocak 2022 Lisans Programlarına Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü için Son Tarih
01 Şubat 2022 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş için Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı
02-04 Şubat 2022 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş için Asıl Aday Kayıtları
04 Şubat 2022 Lisansüstü Programlara Kabullerin İlanı için Son Tarih
07-08 Şubat 2022 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş Yedek Aday Kayıtları
07-11 Şubat 2022 Lisansüstü Programlara Yeni Kayıt
08-10 Şubat 2022 Yeterlik Sınavı (Bahar Döneminde Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Olan Programlara Yeni Kayıt Olan Öğrenciler İçin)
11 Şubat 2022 Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Başvurusu için Son Tarih (Öğrenimine devam eden öğrenciler için)
14-18 Şubat 2022 Lisansüstü Programlarda Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı
14-18 Şubat 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı (Eczacılık Fakültesi)
14-18 Şubat 2022 Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı
14-25 Şubat 2022 Lisansüstü Programlarda Açık Kalan Kontenjanlara Yedek Kayıt
15 Şubat 2022 Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Sınavı
21 Şubat 2022 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
21 Şubat 2022 Derslerin Başlangıcı
21 Şubat 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Derslerin Başlangıcı (Eczacılık Fakültesi)
21-25 Şubat 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Ekle?Sil Haftası (Eczacılık Fakültesi)
21-25 Şubat 2022 Ekle?Sil Haftası
18 Mart 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dersten Çekilmek için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)
18 Mart 2022 Dersten Çekilmek için Son Tarih (Ön Lisans ve lisans öğrencileri için)
21-26 Mart 2022 I. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)
28 Mart-08 Nisan 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Ara Sınavlar ((Mesleki Seçmeli ve Uzmanlık Alan Dersleri için) (Eczacılık Fakültesi)
04-16 Nisan 2022 Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için)
18-20 Nisan 2022 Ara Sınavlar (Yabancı Diller Yüksekokulu)
23 Nisan 2022 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tatili
25-30 Nisan 2022 II. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)
27 Nisan 2022 Mazeret Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)
01?04 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Tatili
11-16 Mayıs 2022 Bütün Ara Sınavlar için Mazeret Sınavları
19 Mayıs 2022 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tatili
28 Mayıs 2022 Derslerin Bitimi
30 Mayıs-03 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Son Modül Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
30 Mayıs-10 Haziran 2022 Dönem Sonu Sınavları (……….Açıköğretim-İktisat-İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı)
30 Mayıs-10 Haziran 2022 Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Yıl Sonu Sınavları (Hukuk Fakültesi)
03 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Derslerin Bitimi
06-09 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütün Ara ve Modül Sınavları için Mazeret Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
09 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem İçi Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)
10-22 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
14 Haziran 2022 Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
17 Haziran 2022 Derslerin Bitimi (Yabancı Diller Yüksekokulu)
20 Haziran 2022 Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Yıl Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi İçin Son Tarih (Hukuk Fakültesi)
20-22 Haziran 2022 Dönem Sonu Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)
22-27 Haziran 2022 Bütünleme Sınavları/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavları
23 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)
24-29 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
28 Haziran 2022 Dönem Sonu Mazeret Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)
29 Haziran 2022 Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
29 Haziran-01 Temmuz 2022 Yabancı Dil Sınavı (Bahar Dönemi Sonunda Yabancı Dil Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayan Öğrenciler için)
30 Haziran 2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)
05-07 Temmuz 2022 Yabancı Dil Sınavı Bütünleme (Bahar Dönemi Sonunda Yabancı Dil Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayıp Sınavından Başarısız Olan Öğrenciler için)
06 Temmuz 2022 Yaz Okulu Açılmayan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih
13 Temmuz 2022 Tek Ders Sınavı
14 Temmuz 2022 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
22 Ağustos-02 Eylül 2022 Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Bütünleme Sınavları (Hukuk Fakültesi)
07 Eylül 2022 Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi İçin Son Tarih (Hukuk Fakültesi)
TELAFİ 23 Nisan 2022 Cumartesi gününün telafisi/ 05 Mayıs 2022 Perşembe
02 Mayıs 2022 Pazartesi gününün telafisi/ 06 Mayıs 2022 Cuma
03 Mayıs 2022 Salı gününün telafisi/ 07 Mayıs 2022 Cumartesi
04 Mayıs 2022 Çarşamba gününün telafisi/ 20 Mayıs 2022 Cuma
19 Mayıs 2022 Perşembe gününün telafisi/ 21 Mayıs 2022 Cumartesi
YAZ OKULU
13-17 Temmuz 2022 Kayıt Yenileme
18 Temmuz 2022 Derslerin Başlangıcı
30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı
02 Eylül 2022 Derslerin Bitimi
05-09 Eylül 2022 Yaz Okulu Sonu Sınavları
12 Eylül 2022 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
16-20 Eylül 2022 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları
21 Eylül 2022 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
23 Eylül 2022 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih
26 Eylül 2022 Tek Ders Sınavı
28 Eylül 2022 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
TELAFİ 30 Ağustos 2022 Salı gününün telafisi/ 27 Ağustos 2022 Cumartesi
EK SINAVLAR
03-07 Ekim 2022 Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Döneminden Önce Dolduran Öğrenciler)
03-07 Ekim 2022 I. Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonunda Dolduran Öğrenciler)
10-14 Ekim 2022 II. Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonunda Dolduran Öğrenciler)