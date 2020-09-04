AÖF yeni kayıt otomasyonu: AÖF kayıt işlemi nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim Fakültesi ikinci üniversite kayıt işlemleri 31 Ağustos tarihinde başlamıştı. AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? YKS ile yerleşip kayıt yaptıracak adaylar da çevrimiçi olarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. 2020-2021 AÖF kayıt tarihleri...

Anadolu Üniversitesi açıköğretim kayıtları nasıl yapılır? 2020-2021 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine yerleşen adayların kayıtları https://aoskayit.anadolu.edu.tr? adresinden yapılacak. Peki, kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖF KAYIT TARİHİ

Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayıp, 10 Eylül 2020 Perşembe günü sona erecektir.

11 Eylül 2020 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00'da sona erecektir.

AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Çevrimiçi (Online) başvuru adresi http://aof.anadolu.edu.tr olarak belirlendi. Başvuru işlemleri belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

11 Eylül 2020 tarihinden sonra çevrimiçi veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. Çevrimiçi başvuru ve kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

31 Ağustos – 10 Eylül 2020 tarihleri arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar, 11 Eylül 2020 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 11 Eylül 2020 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ön Lisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 2019-2020 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 31 Ağustos – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıracak adaylar Çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belgeler ile birlikte AÖF Bürosuna başvuracaklardır. Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

AÖF KAYIT YENİLEME 2020 NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 2020 yılında 5 Ekim'de başlayacak ve 12 gün boyunca devam edecek 15 Ekim'de kayıt yenileme işlemleri tamamlanacak, ardından 16 Ekim'de mazeretli kayıtlar alınacak.

Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecek.