AÖF final sınavları başladı mı? AÖF finalleri ne zaman? AÖF finalleri internetten mi olacak? AÖF final sınavı ekranı! AÖF sınavları ne zaman bitecek?
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AÖF final sınavları başladı mı? AÖF finalleri ne zaman? AÖF finalleri internetten mi olacak? AÖF final sınavı ekranı! AÖF sınavları ne zaman bitecek?

AÖF öğrencilerini merakla beklediği bahar dönemi dönem sonu sınavları başladı. Öğrenciler AÖF finalleri başlarken AÖF final sınavları başladı mı? AÖF finalleri ne zaman? AÖF finalleri internetten mi yapılacak? AÖF final sınavı ekranı konularında detaylı aramalar yaptı.

AÖF final sınavları başladı mı? AÖF finalleri ne zaman? AÖF finalleri internetten mi olacak? AÖF final sınavı ekranı! AÖF sınavları ne zaman bitecek?
24.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:48

AÖF final tarihlerinin açıklanmasını merakla bekleyen adaylar Anadolu Üniversitesinden gelen açıklama ile merak ettiği soruların yanıtlarını buldu. Peki, AÖF final sınavları başladı mı? AÖF finalleri ne zaman? AÖF finalleri internetten mi yapılacak? AÖF final sınavı ekranı ve AÖF detayları haberimizde!

AÖF FİNALLERİ İNTERNETTEN Mİ OLACAK?

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.

AÖF final sınavları başladı mı? AÖF finalleri ne zaman? AÖF finalleri internetten mi yapılacak? AÖF final sınavı ekranı!

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bahar Dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) erişime açık olacaktır.Sınava ilişkin bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.Sağlıklı günler ve başarılar dileriz.

AÖF final sınavları başladı mı? AÖF finalleri ne zaman? AÖF finalleri internetten mi yapılacak? AÖF final sınavı ekranı!

BAHAR DÖNEMİ İNTERNET TABANLI (ONLİNE) DÖNEM SONU SINAV YÖNERGESİ

1. Her bir ders için sınav süresi 30 dakika soru sayısı 20 'dir.

2. Sınav sistemi 24 Haziran 2020 – 08 Temmuz 2020 23:59 (Türkiye Saati) tarihleri arasında aktif olacaktır. Öğrencilerin tüm dersine ait sınavınızı bu tarihler arasında tamamlaması gerekmektedir.

3. Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan "Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyip "Sınavı Başlat" butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızı başlatmak istemiyorsanız "Vazgeç ve Ders Listesine Dön" butonuna basarak sorumlu olduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.

4."Sınavı Başlat" butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındaki her işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir.

5. Dersinize ait sınav oturumunu başlattıktan sonra başka bir internet tarayıcısı veya cihaz üzerinden aynı anda sisteme giriş yaparsanız, sistem yapılan işlemi anormal aktivite olarak değerlendirir ve oturumunuz sonlandırılır.

6. Sınav başladıktan sonra ekranda gözüken soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" seçeneğini seçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan "Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç" butonuna basmanız gerekmektedir. Soru onayı sonrasında düzeltme veya kontrol için bir daha önceki soruya dönemezsiniz.

7. Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilir, ilgili soruyu boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" butonuna basarak işaretlemenizi iptal edebilirsiniz.

8. Seçili dersinize ait sınava başladıktan sonra, aktif oturumunuz içinde, normal sınav akış işlemleri (soruyu görme, sonraki soruya geçme) dışında herhangi bir işlem (tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma vb.) yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilecektir. Sistem anormal aktivite sayısının arttığını gördüğünde, panel üzerinden uyarı verip dersinize ait sınavı sonlandırabilecektir. Bu nedenle sayfada sadece soru paneli üzerindeki butonları tıklayarak sınavınızı tamamlayınız.

9. Sınav başlattığınızda ekranınız "Tam Ekran" moduna geçecektir. Sınav esnasında "Tam Ekran" modundan çıkmanız durumunda sınav oturumunuz sonlandırılacaktır.

10. Beklenmedik bir durum nedeniyle (internet ve elektrik kesilmesi, tarayıcı takılması vb.) sınav süreciniz kesilirse, ilgili durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda ve zamanda yeniden sisteme girip kaldığınız yerden dersinize ait sınavı tamamlamanıza izin verilecektir.

11. Sistem dersin sınav süresi tamamlandığında otomatik olarak ilgili dersin sınavını tamamlar. Bu ana kadar yaptığınız işlemler ilgili dersin değerlendirilmesinde kullanılır.

12. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

13. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.

14. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

15. Bu dönem sonu sınavı başarı notunuzu %75 oranında etkileyecektir.

16. Sınav soruları kişiye özel olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı ya da kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Size özel hazırlanmış soruların başkası tarafından görülmesinin, kopyalanmasının, yayımlanmasının vb. sorumluluğu size aittir.

17. Etik ihlalde bulunduğu belirlenen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

18. Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymadığı tespit edilen kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca, bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin etik hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

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