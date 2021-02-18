AÖF Destek İletişim hattı numarası nedir? 2021 AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme linki! AÖF iletişim numaraları nedir?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başlıyor. Peki, AÖF Destek İletişim hattı numarası nedir? 2021 AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme linki! AÖF iletişim numaraları nedir? AÖF ders seçimi ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başlıyor. Peki, AÖF Destek İletişim hattı numarası nedir? 2021 AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme linki! AÖF iletişim numaraları nedir? AÖF ders seçimi ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

AÖF DESTEK İLETİŞİM HATTI NUMARASI NEDİR?

AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 numaralı telefonunu Fakültemiz kayıtlarındaki cep telefonu numaranızla arayarak,

Size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek,

www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin "Şifre İşlemleri" bağlantısından şifrenizi alabilirsiniz.

2021 AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi online ortamdan yapılmaktadır. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

AÖF İLETİŞİM NUMARALARI

AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası;

0850 200 46 10

Açıköğretim Destek Sistemi;

aosdestek.anadolu.edu.tr

Açıköğretim Sosyal Medya;

www.facebook.com/AOFAnadolum

www.instagram.com/anadoluuniv_acikogretimsistemi

https://twitter.com/AOFAnadolum?

Açıköğretim Web Sitesi;

www.anadolu.edu.tr/acikogretim

AÖF KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme için gerekli olan harç ücreti online ortamdan veya atm vasıtasıya ödenmektedir. 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

2021 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

26 Şubat 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

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