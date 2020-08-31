AÖF 2. üniversite kayıtları başladı mı? AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) 2 üniversite kayıt tarihleri!
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AÖF 2. üniversite kayıtları başladı mı? AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) 2 üniversite kayıt tarihleri!

AÖF öğrencileri ve AÖF'e kayıt yapmak isteyen adaylar 2020 AÖF kayıt dönemi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, AÖF 2. üniversite kayıtları başladı mı? Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) kayıt tarihleri! Üniversitesi AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AÖF 2. üniversite kayıtları başladı mı? AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) 2 üniversite kayıt tarihleri!
31.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:11

Üniversite eğitimi AÖF programlarından tamamlamak isteyenler ve AÖF öğrencileri, AÖF kayıtları hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF 2. üniversite kayıtları başladı mı?Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) kayıt tarihleri! Üniversitesi AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, AÖF hakkında merak edilenler…

AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI?

2020-2021 Öğretim Yılı AÖF, İKT. ve İŞL. Fakültelerine İkinci Üniversite Kapsamında Başvuracak Adayların Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Duyurusu2020-2021 Öğretim Yılında İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

• Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,

• Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir.

• Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Ön Lisans Programına kayıt yaptıracak adayların www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler adresindeki "Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları"ndaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

2. ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 2. üniversite kayıtları başladı mı? AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) 2 üniversite kayıt tarihleri!

AÖF KAYIT YENİLEME VE KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim'de başlayacak ve 15 Ekim'e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim Cuma günü olacak.

Yeni kayıt işlemleri ise 31 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül'e kadar devam edecek. YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.

AÖF KAYIT YENİLEME SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesine bu sene ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt tarih 31 Ağustos - 10 Eylül 2020 olarak belirlendi.

AÖF'e dikey geçişle kayıt yaptıracak adaylar ise 28 Eylül'de kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.

AÖF'E YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır.

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş

+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş

+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite

*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

YENİ KAYIT YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 2. üniversite kayıtları başladı mı? AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) 2 üniversite kayıt tarihleri!

İKİNCİ ÜNİVERSİTE İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 2. üniversite kayıtları başladı mı? AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) 2 üniversite kayıt tarihleri!

DİKEY GEÇİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 2. üniversite kayıtları başladı mı? AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) 2 üniversite kayıt tarihleri!

YATAY GEÇİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 2. üniversite kayıtları başladı mı? AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) 2 üniversite kayıt tarihleri!
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