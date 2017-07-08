Antik Kente Kameralı Koruma

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Komana Pontika Antik Kenti'nde kazı yapılan alanın çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine, Komana Pontika Antik Kenti'nde yüzey araştırmalarının ardından 2009'da başlattıkları kazıların sürdüğünü söyledi.



Antik kentteki kazı çalışmalarının 20 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirten Erciyas, "40 kişilik bilimsel ekibin yanı sıra 20 işçimiz var. Bu sene çalışmalar Hamamtepe bölgesinde yoğunlaşıyor. Birinci kazı alanı kiliselerin olduğu yer. İkinci kazı alanı ise sur duvarı. Özellikle kuzeybatıdaki bölgeyi ortaya çıkarmaya çalışacağız. Tepenin alt tarafındaki açmada da kazılara devam edeceğiz." dedi.



Antik kentte yavaş yavaş Osmanlı döneminden Danişmentlilere, buradan Bizans ve Roma'ya doğru uzanmaya başladıklarına işaret eden Prof. Dr. Erciyas, daha erken dönem verilerine ulaşacaklarını düşündüklerini de dile getirdi.



Burcu Erciyas, kazı çalışmalarının artmasıyla Komana Pontika Antik Kenti'nin Tokat'ın turizmi için öneminin de yükseldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bizlerin görevi buraların çeşitli yöntemlerle korunmasını sağlamak. Bunları birincisi güvenlik görevlileri. Komana Antik Kenti'nin Hamamtepe bölgesine 10 güvenlik kamerası yerleştirildi. Kameraların yerleştirilmesiyle alanı 24 saat izleyerek, içeriye kaçak giriş olup olmadığını görebileceğiz. Kameralar, güvenlik görevlilerimizin tepenin her yerini görebilmelerine imkan sağlıyor. Böylece güvenliği daha da sıkılaştırmış oluyoruz."



Antik kentte yaklaşık 13 yıldır çalıştığının altını çizen Erciyas, "Zorlu ve yorucu bir iş ama buluntulardan ve geldiğimiz noktadan dolayı çok mutluyum. Daha erken dönemlere inememiş olsak bile Anadolu için çok önemli verilerine ulaşıyoruz. Bunlar da Türklerin Anadolu'ya girişi ve girdikten sonra yerleşim tarihçelerine ışık tutan veriler. O açıdan heyecanlıyım. Tokat Müzesi'nde Komana'ya ait bir teşhirin oluşturulması da çok güzel." ifadelerini kullandı.



Komana Pontika Antik Kenti



Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.



ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz yöresinin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kentsel dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu.



Gümenek Hamamtepe bölgesinde 2004'te yapılan yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için 2009'dan bu yana kazı çalışmaları yürütülüyor.