ANTİK KENT PATARA'DA ZİYARETÇİ REKORU

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, ziyaretçi sayısı ve gelir açısından tüm zamanların rekoru kırıldı. Antik kenti geçen yıl gezen 399 bin 624 ziyaretçiden 9 milyon 883 bin 536 lira gelir elde edildi.

Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'ni 2021 yılının Aralık ayında 2 bin 667 kişi ziyareat etti. Ziyaretlerden 55 bin 160 lira gelir sağlandı. Patara Antik Kenti'ni 2021'de gezen 399 bin 624 ziyaretçiden 9 milyon 883 bin 536 lira gelir elde edildi. Patara Antik Kenti 2021 yılında ziyaret eden kişi sayısı ve geliriyle tüm zamanların rekorunu kırdı. 2021'de ilk kez 300 bin ziyaretçi sayısını aşan Patara Antik Kenti, en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. PATARA YILI

2020 yılında Patara Antik Kenti'ni ziyaret eden 257 bin 561 kişiden 4 milyon 811 bin 522 lira gelir sağlanmıştı. 2019'da antik kenti gezen 176 bin 143 ziyaretçiden 1 milyon 555 bin 771 lira gelir elde edildi. Patara Antik Kenti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye'nin 2020 Yılı Turizm Teması olarak ilan edildi ve pandemi süreci nedeniyle 2021 yılında da unvanı devam etti. Bu süreçte Patara Antik Kenti'ne karşılama merkezi ile Patara Antik Tiyatrosu'nun restorasyonu yapıldı. Patara'daki Neron Deniz Feneri ile Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk telsiz telgraf istasyonunun restorasyonu devam ediyor. Bu süreçte Patara Antik Kenti'nde, 'Patara Yılı' dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendi.

XANTHOS ANTİK KENTİ'NE YOĞUN İLGİ

Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 19 tarihi eserinden biri olan Xanthos Antik Kenti'ni, 2021 yılının aralık ayında gezen 926 ziyaretçiden 8 bin 820 lira gelir sağlandı. Geçen yıl Xanthos Antik Kenti'ni 28 bin 532 kişi ziyaret etti. Ziyaretlerden 208 bin 215 lira gelir elde edildi. 2020'de Xanthos Antik Kenti'ni 25 bin 664 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında yaklaşık 205 bin 372 lira gelir sağlanmıştı.