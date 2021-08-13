Antik dünyanın gözdesi "Efes Tiyatrosu" 3 yıl aradan sonra sanat için kapılarını aralıyor

Antik Çağ'ın gözdesi Efes Antik Tiyatrosu, tadilat kararı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sınırlamaları nedeniyle ara verdiği sanat etkinliklerine, 4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali ile yeniden "merhaba" diyecek.

Antik Çağ'ın gözdesi Efes Antik Tiyatrosu, tadilat kararı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sınırlamaları nedeniyle ara verdiği sanat etkinliklerine, 4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali ile yeniden "merhaba" diyecek.

Statik sorunlar ve onarım çalışmaları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 2003 yılında etkinlik yoğunluğu azaltılan, 2018 yılında konser ve gösterilere tamamen kapatılan tiyatro, zorunlu aranın ardından 24 Ağustos'ta Giuseppe Verdi'nin La Traviata adlı eseriyle ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Efes Antik Tiyatro, festival kapsamında 24 Ağustos ve 3 Eylül tarihleri arasında 3 ayrı uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 24 bin kişilik oturma kapasitesine sahip Efes Antik Tiyatrosu'nda salgın önlemleri çerçevesinde her etkinlikte en fazla 2 bin 400 - 2 bin 500 kişi ağırlanacak.

Tarihi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan tiyatro, bu kez ateş ölçümü, HES kodu kontrolü, aralıklı oturma planı, müzisyenler arasında mesafe gibi kurallarla bugünün sanat dünyasına katılacak.

Öncelik ziyaretçi ve eserin güvenliği

Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, AA muhabirine, Efes Antik Tiyatrosu'nun Anadolu'nun en büyük açık hava tiyatroları arasında yer aldığını ve Antik Çağ'da büyük önem taşıdığını söyledi.

Tiyatronun milattan önce 3. yüzyıldan itibaren tarihin değişik dönemlerinde kullanıldığı bilgisini veren Topal, "2003 yılında bazı statik sorunlar nedeniyle etkinliklere kapatıldı, yenilemeler sonrası çok özel bazı programlarda kullanıldı. Bakanlığımız, tiyatronun sorunlarını gidermek için yeni bir proje geliştirince 2018 yılında kısmi ziyaret dışındaki tüm etkinliklere son verildi. Bugüne kadar restorasyon, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı." dedi.

Topal, önceliğin ziyaretçi ve eserin güvenliğini sağlamak olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Bir yenileme, tamamlamadan ziyade mevcut eserin daha sağlıklı hale getirilmesi gerekiyordu. Oturma sıralarında 1960'lı yıllarda yapılmış beton tamamlama gibi uygulamaları kaldırdık. Döneminde 3 kat ve 18 metre yüksekliğe sahip muhteşem sahne yapısının sağlıklı hale getirilmesi sağlandı. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali için yeniden etkinliklere açılacak. Tiyatro bundan sonra yine sınırlı etkinlikler için kullanılacak."

Salgına yönelik önlemleri Efes Antik Kenti'nin tamamında uyguladıklarını dile getiren Topal, tiyatro bölümünde de maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulayacaklarını belirtti.

4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aydın Uştuk ise 4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'ne hazırlandıklarını, festival kapsamında 5 önemli eseri sanatseverlerle buluşturacaklarını ifade etti.

İlk etkinliğin 24 Ağustos'ta Efes Antik Tiyatrosu'ndaki Giuseppe Verdi'nin La Traviata adlı eserinin gösterimi olduğunu dile getiren Uştuk, festival programına ilişkin şu bilgileri verdi:

"26 Ağustos'ta Prag Ensemble konseri Efes Odeon'da gerçekleşecek. 28 Ağustos'ta Fransız besteci Georges Bizet'in 'Carmen' operasının müzikleri ile özgün bir koreografide birleştirilen Carmen Balesi Efes Antik Tiyatrosu'nda sahnelenecek. 1 Eylül'de, Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatro'da, Gangster müzikaliyle sahne alacak. 3 Eylül'de de Ender Arıman ve Erol Uras anısına Efes Antik Tiyatro'da konser yapılacak."

Etkinliklere sanatseverlerin şimdiden yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Uştuk, Efes'in tarihi ve sanatsal atmosferini festivalle yaşatmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan