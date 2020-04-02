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Konyaaltı Belediyesi, Elif Yıldırım, Konyaaltı, Antalya, Güncel

ANTALYA Yenilenen evine sokağa çıkma yasağından sonra yerleşecek

Yenilenen evine sokağa çıkma yasağından sonra yerleşecek*- Antalya'da Konyaaltı Belediyesi, alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın (83) 32 metrekarelik eski evini yıkarak modern ev haline getirdi.

02.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:28
ANTALYA Yenilenen evine sokağa çıkma yasağından sonra yerleşecek

Yenilenen evine sokağa çıkma yasağından sonra yerleşecek

*- Antalya'da Konyaaltı Belediyesi, alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın (83) 32 metrekarelik eski evini yıkarak modern ev haline getirdi.

*- Pandemi nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kızının evinde yaşayan Yıldırım, salgının sonra ermesinin ardından yeni evine yerleşecek.

*- Belediye Başkanı Esen, "Elif teyzeciğim evin tamam, hazır ama sen şu an kızının evinde kal. Bu salgın günleri bittiğinde tertemiz yeni evin seni bekliyor" dedi.

Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde 32 metrekarelik gecekonduda tek başına oturan Elif Yıldırım, alzheimer hastalığına yakalandı. Yaşlı kadının yaşadığı tek katlı evin durumunun Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından gündeme getirilmesiyle Konyaaltı Belediyesi devreye girdi. Tuvalet ve mutfağın dışarıda olduğu evde yağmur sonrası akıtan çatı nedeniyle Yıldırım, güçlükle yaşamını sürdürüyordu. Hastalığının ardından Yıldırım'ın bekar kızı Gülenay Yıldırım, kendi evinden ayrılıp annesinin yanına taşındı. Anne- kız, ekonomik güçlerinin yerinde olmadığını belirtince Konyaaltı Belediye Başkanı Semin Esen yaşlı kadını evinde ziyaret etti. Yaşlı kadına destek sözü veren Esen, Yıldırım'ı kızının evine taşıdı.

EV, ENGELLİ ELİF TEYZEYE GÖRE ŞEKİLLENDİRİLDİ

Elif Yıldırım kızının evine taşındıktan sonra belediye evi tamamen yıktı. 1,5 ay içinde belediye ekipleri yaşlı kadının evini yeniledi. Evin kullanabilir olan 32 metrekarelik alanını büyüten belediye, 65 metrekare kullanılabilir alan oluşturdu. Ekipler, Yıldırım tekerlekli sandalye ile hareket ettiği için, evi engelli bireye göre düzenledi. Evin girişine engelli rampası eklenirken, banyo ve tuvalet de engellilere göre düzenlendi. Belediye, evin eşyalarının önemli bir bölümünü de temin etti.

'EV SAĞLIKLI YAŞAMA UYGUN DEĞİLDİ'

Yenilenen evin kontrolünü Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen yaptı. Yaklaşık 2,5 ay önce Elif Yıldırım'ın çok kötü koşullarda yaşadığını öğrendiklerini belirten Başkan Esen, haberi alır almaz arkadaşlarıyla incelemelerde bulunduklarını kaydetti. Başkan Esen, "İncelemelerimizde buranın çok kötü olduğunu gördük. Evin eski hali hem sağlığa, hem de her yönden kötüydü. Hasta yaşlı bir kadının yaşayabileceği bir ortam yoktu. Onun üzerine biz Elif teyzemizin hemen yakında çalışan kızının evine naklettik ve Elif teyzemize evinin en kısa zamanda yapılarak kendisine teslim edileceğini söyledik" dedi.

BAŞKANDAN ELİF TEYZEYE EVDE KAL ÇAĞRISI

Başkan Esen, "Evi bitirdik, fakat maalesef ülkemizi ve dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını günlerine denk geldiği için gönlümüzden geçeni şu an yapamıyoruz. Elif teyzeciğim evin tamam, hazır ama sen şu an kızının evinde kal. Bu salgın günleri bittiğinde tertemiz yeni evinde inşallah huzurlu bir şekilde, sağlıklı bir yaşam seni bekliyor. Teyzemize, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güle güle otursun" diye konuştu.

ANTALYA Yenilenen evine sokağa çıkma yasağından sonra yerleşecek

Kaynak: DHA

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ANTALYA Yenilenen evine sokağa çıkma yasağından sonra yerleşecek
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