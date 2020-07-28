ANTALYA Yavru balıklar Akdeniz'le buluştu Antalya'nın Demre ilçesinde denizlerde balık sayısını ve çeşitliliğini artırmak amacıyla denize 20 bin yavru balık bırakıldı.

Antalya'nın Demre ilçesinde denizlerde balık sayısını ve çeşitliliğini artırmak amacıyla denize 20 bin yavru balık bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı merkezi Antalya'nın Demre ilçesindeki Beymelek Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nde üretilen 15 bin levrek, 5 bin sarı ağız olmak üzere 20 bin yavru balık Çayağzı Limanı'nda denize bırakıldı. 'Geleceğimiz için kaynaklarımızı balıklandırıyoruz' projesi kapsamında düzenlenen törene Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kayılmaz, Enstitü Müdürü Serkan Erkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Müftü Kemal Akpınar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Işık, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mesut Dikili, uzmanlar ve enstitü çalışanları katıldı.

20 bin yavru balık, enstitüden özel bir tankerle Çayağzı Limanı'na getirildi. Ardından kovalarla özel ilaçlı tanklara alındı. Bir süre burada dinlendirilen yavru balıklar, tekrar kovalara alınarak törenle denize bırakıldı. Yavru balıklar, doğal ortamı olan denizle buluşarak Akdeniz'in mavi sularına açıldı.

Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, "Enstitümüzde tam kontrollü yöntemle yetiştirdiğimiz 15 bin levrek, 5 bin sarı ağız balığını bugün Demre sahillerinden denize bırakacağız. Doğada bu balıklar, bıraktıkları yumurtaların tamamını yavru haline getiremiyorlar. Biz enstitü şartlarında bunların büyük bir kısmını yavru balık haline getirip, kaynaklarımızı balıklandırmak, doğamızı, çevremizi desteklemek adına denizlerimize bırakıyoruz. Balıkçılarımızdan, avcılarımızdan ricamız, talebimiz her bir balığa bir kere üreme şansı vermeleri, çok küçük balıkları yakalamamalarıdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kayılmaz, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Ekrem Pakdemirli'nin talimatıyla, vatandaşlarımızın özellikle kırsal bölgelerdeki, sahilde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı, dengeli protein kaynağına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yıllık 40 milyon adet yavru balıkla, balıklandırma yapıyoruz. Yaptığımız balıklandırmanın etkili olabilmesi için vatandaşlarımızın balıkların büyümesine, üremesine şans vermesi; yürürlükte olan mevzuatlara uyması son derece önemlidir. Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü TAGEM ile birlikte Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nün ürettiği balıklarla ülke çapında balıklandırma faaliyetlerine devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA