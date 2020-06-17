ANTALYA Vücuduna yapışan keneyi çıkardı, KKKA'ya yakalanıp karantinaya alındı
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ANTALYA Vücuduna yapışan keneyi çıkardı, KKKA'ya yakalanıp karantinaya alındı

Vücuduna yapışan keneyi çıkardı, KKKA'ya yakalanıp karantinaya alındıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde vücuduna yapışan keneyi çıkaran Ahmet Çağlayan (48), bacaklarında titreme ve yüksek ateş şikayeti baş gösterince hastaneye başvurdu.

17.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:23

Vücuduna yapışan keneyi çıkardı, KKKA'ya yakalanıp karantinaya alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde vücuduna yapışan keneyi çıkaran Ahmet Çağlayan (48), bacaklarında titreme ve yüksek ateş şikayeti baş gösterince hastaneye başvurdu. Ahmet Çağlayan'ın doktorlardan gizlediği durumu eşi söyledi. Yapılan testler sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) olduğu belirlenen Çağlayan, hastanede tedavi edildikten sonra karantina şartıyla evine gönderildi.

Gazipaşa'da oturan Ahmet Çağlayan, 4 Haziran Perşembe günü komşusunun ekin hasadına yardıma gitti. Eve geldiğinde kasığında kaşıntı hisseden Çağlayan, siğile benzettiği kabarıklığın kene olduğunu fark etti. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Ahmet Çağlayan, durumu eşine söyledi. Ertesi gün ailesiyle ilçe merkezine giden Ahmet Çağlayan, eve döndüğünde bacaklarında titreme ve yüksek ateşle Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlara vücuduna kene yapıştığını söylemeyen Çağlayan'ın rahatsızlığının bulunması için test yapıldı. Ahmet Çağlayan'ın tedavisi birkaç gün boyunca sürerken, Yasemin Çağlayan sonuçlar için gittiği doktora, eşinin vücuduna yapışan keneyi, kendisinin çıkardığını anlattı. Bunun üzerine test yapan doktorlar Ahmet Çağlayan'da KKKA virüsü tespit etti. Sevk edildiği Antalya'daki hastanede tedaviye alınan Ahmet Çağlayan, 4 gün sonra taburcu edilerek, bir haftalık karantina şartıyla evine gönderildi. 2 gün önce evine dönen Çağlayan'ın karantina sürecinin devam ettiği belirtildi.

'SİĞİL SANDIM BAKTIM KENE, HEMEN ÖLDÜRDÜM'

Ahmet Çağlayan, "4 Haziran günü komşumuzun ekin sapı sürüm işine yardım etmek için gittik. Kasığımda kaşıntı oldu. Elimle dokundum, siğil sandım elimle çektim baktım kene, hemen öldürdüm. Kenenin çıktığı yere ilaç sürdüm. Akşama şehir merkezine gittik. Sonra eve döndük. Ateşim yükseldi. Bacaklarımda titreme oldu. Sabaha kadar durdum, dayanamayıp acile gittik. Acilde iğne vurdular. Tekrar eve geldik. Ama iyileşme olmadı akşama acile tekrar gittik. 3 serum taktılar ve yatış yaptılar. Hastanede enfeksiyon doktoruna gittim. Kan tahlilleri yapıldı ve eve tekrar gönderildim. Eşim tahlilleri almaya gittiğinde doktora kene olayını söylemiş. Sonrasında keneden kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Antalya'da tahliller yapıldı ve Gazipaşa'ya gönderdiler. Tahlil sonuçlarına göre hastaneye yatırıldım. Şimdi de karantinadayım. Evdeyim, tedavim devam ediyor" dedi.

'KENE YAPIŞTIĞI AKLIMA GELDİ'

Yasemin Çağlayan (43) da "Eşime 4 Haziran Perşembe günü kene yapışmış, kendisi çekmiş. Ertesi gün şehir merkezine gittik. Akşam üzeri hastalandı. Cumartesi günü acile gittik. İğne yaptılar, geldik. Tekrar durumu iyi olmayınca yine acile gittik. Serum takıp yatırdılar. Pazartesi tahlil verdik sonuçlarını almaya gittiğimde tahlilinde karaciğer değerleri yüksek çıktı. Kene yapıştığı aklıma geldi. Doktora durumu bildirdim. Bizi hemen Antalya'ya gönderdiler. Oradan gelen sonuçlara göre 4 gün hastanede tedavi gördü. Sonra taburcu edilerek eve gönderildik ve karantina sürecine girdik. Yetkililer eve gelerek bizi bilgilendirdi. Koronavirüs gibi bu da çok tehlikeli bir virüsmüş" diye konuştu.

MUHTAR MAHALLEYİ UYARDI

Güney Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı da vatandaşları uyardı. Yahya Küçükballı, şöyle dedi:

"Mahallemizde KKKA virüsüne rastlandı. KKKA'nın koronavirüs kadar tehlikeli olduğunu ve bulaşıcı olduğunu öğrendim. Yetkililer gelerek hem hasta ve hasta yakınlarına hem de bizlere neler yapmamız gerektiği konusunda bilgilendirdi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Gazipaşa Belediyesi'nden gelen personel gerekli ilaçlamaları yaptı. Bu hastalığın koronavirüs kadar tehlikeli olduğunu ve yüzde 6 ölüm riski olduğunu biz de bugüne kadar bilmiyorduk, öğrenmiş olduk. Bölgemizde böyle bir hastalık yayan keneye hiç rastlamadık. Bölgemizde böyle bir kene mevcut, herkesi dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Kene yapıştığı zaman kesinlikle kendileri çıkarmasınlar. En yakın sağlık kuruluşuna gidilerek bir hekim kontrolünde çekilsin."

ANTALYA Vücuduna yapışan keneyi çıkardı, KKKA'ya yakalanıp karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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