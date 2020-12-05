Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü
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Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü

05.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:40

Antalya - Gazipaşa açıklarında meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü.

Antalya Gazipaşa açıklarında 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sarsıntı sonrası sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte paniğe kapılan bazı vatandaşlar evlerini terk etti. Bölgede şu an için hasara ve can kaybına yönelik bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.

"İLK BİLGİLERE GÖRE OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz Gazipaşa İlçesi açıklarında saat 15.44'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur"

Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü

Deprem sonrası ilk görüntüler:

Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü
Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü
Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü
Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü
Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü
Haber Yorumları (2)
ENİS: BENCE DEPREM ANINDA İSTİKLAL MARŞININ İLK KIT''ASINI OKUMANIN FAYDASINI MUTLAKA GÖRÜRSÜNÜZ SEVGİLİ DOSTLAR.
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AYYILDIZ: YÜCE ALLAH ÜMMETİ MUHAMMEDİN YARDIMCISI OLSUN GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK BİR SINAVDAN GEÇİYORUZ HERKES ARTIK AKLINI BAŞINA ALSIN SAPKINLIKTAN FİTNELİK FESATLIK NE KADAR KÖTÜ HUYLARINIZ VARSA VAZ GEÇİN ARTIK
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