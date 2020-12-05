Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü

Antalya Gazipaşa açıklarında 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sarsıntı sonrası sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte paniğe kapılan bazı vatandaşlar evlerini terk etti. Bölgede şu an için hasara ve can kaybına yönelik bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.

"İLK BİLGİLERE GÖRE OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz Gazipaşa İlçesi açıklarında saat 15.44'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur"

Deprem sonrası ilk görüntüler: