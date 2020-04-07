Antalya Valisi Karaloğlu: "Biraz gevşersek önünü alamayacağımız bir noktaya gelebiliriz, bunu...
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Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Antalya

Antalya Valisi Karaloğlu: "Biraz gevşersek önünü alamayacağımız bir noktaya gelebiliriz, bunu...

Antalya Valisi Karaloğlu: "Biraz gevşersek önünü alamayacağımız bir noktaya gelebiliriz, bunu istemiyoruz" "Antalya'da mücadelemiz şuana kadar iyi gidiyor" Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya'da mücadelemiz devam ediyor, kesinlikle gevşemeye gerek yok.

07.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:00
Antalya Valisi Karaloğlu: 'Biraz gevşersek önünü alamayacağımız bir noktaya gelebiliriz, bunu...

Antalya Valisi Karaloğlu: "Biraz gevşersek önünü alamayacağımız bir noktaya gelebiliriz, bunu istemiyoruz"

"Antalya'da mücadelemiz şuana kadar iyi gidiyor"

ANTALYA - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya'da mücadelemiz devam ediyor, kesinlikle gevşemeye gerek yok. Mücadele bitti, sokağa çıkabilme gününe kadar insanımızın harfiyen kurallara uymasını istiyoruz. Biraz gevşersek önünü alamayacağımız bir noktaya gelebiliriz. Bunu istemiyoruz" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, ANFAŞ Fuar Merkezinde toplanan 7 bin 500 gıda maddesinin kolilenmesi programına katıldı. Vali Karaloğlu, iş insanı Nergiz Cömertoğlu'nun 5 bin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 2 bin 500, toplamda 7 bin 500'ü bulan gıda maddelerinin paketlendiği programda yaptığı konuşmada dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs(Covid-19)ile mücadelelerinin devam ettiğini belirti.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı ile 30 büyükşehire giriş çıkışlarla ilgili kısıtlamaların getirildiğini anımsatan Vali Karaloğlu, " 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağından sonra İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle 81 ilde Vefa Destek grupları oluşturuldu. Bu gruplar evinden çıkmayan, yalnız yaşayan, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını evlerinde karşılamak için faaliyete başladılar. Bugün Antalya'da 19 ilçemizde Vefa Destek gruplarımız çalışmalarına devam ediyor"diye konuştu.

Sosyal İstikrar Programı kapsamında Antalya'da 38 bin vatandaşa 1000'er lira yardım dağıttıklarını kaydeden Vali Karaloğlu, "Bu yardımlar dağıtılmaya devam ediyor. Yarın bu çalışmayı tamamlamış olacağız. Vatandaşlarımıza gıda yardımı da var. İlçelerimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilave kaynakları aktardık. İl Merkezinde de vakfımız var. bugünkü yardımı merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan 2 bin 500 paket yaptırdık. Bir hayırseverimiz Nergiz Cömertoğlu da 5 bin paketle destek verdi. 7 bin 500 yardımı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız." dedi.

Karaloğlu, ihtiyaç sahibi her vatandaşların ilçelerde ve valilikteki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının önüne gelmemesini, telefonla müracaatlarını yapmalarını istedi.

Hayırseverlerin ayni bağışlarını kabul etmeye devam edeceklerinin altını çizen Vali Karaloğlu, " Antalyalılara alınan kararlara titizlikle uydukları için teşekkür ediyorum. Antalya'da mücadelemiz devam ediyor, kesinlikle gevşemeye gerek yok. Mücadele bitti, sokağa çıkabilme gününe kadar insanımızın harfiyen kurallara uymasını istiyoruz. Biraz gevşersek önünü alamayacağımız bir noktaya gelebiliriz. Bunu istemiyoruz. Antalya'da mücadelemiz şuana kadar iyi gidiyor" ifadelerine yer verdi.

Vali Karaloğlu, eldiven ve maske kullandığı programda, 16 çeşit gıda maddesinin olduğu gıda maddelerini koliledi.

Antalya Valisi Karaloğlu: 'Biraz gevşersek önünü alamayacağımız bir noktaya gelebiliriz, bunu...

Kaynak: İHA

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Antalya Valisi Karaloğlu: "Biraz gevşersek önünü alamayacağımız bir noktaya gelebiliriz, bunu...
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