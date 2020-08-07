ANTALYA Türkiye'nin en güzel yaylalarından biri Gömbe
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ANTALYA Türkiye'nin en güzel yaylalarından biri Gömbe

Türkiye'nin en güzel yaylalarından biri GömbeANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası, adını aldığı ovanın yeşil örtüsü içinde kurulmuş, tüm bölgeye hayat veren su kaynaklarının fışkırdığı, Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden biri.

07.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:50

Türkiye'nin en güzel yaylalarından biri Gömbe

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası, adını aldığı ovanın yeşil örtüsü içinde kurulmuş, tüm bölgeye hayat veren su kaynaklarının fışkırdığı, Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden biri. Denizden 1200 metre yükseklikteki yayla, son yıllarda artan yaz dönemi seracılığı ile sebze üretiminde de öne çıkarken, sahillerde 40 dereceyi bulan sıcaklıklardan bunalanların da ziyaret ettiği yerler arasında öne çıkıyor.

Kaş ilçesi sınırları içinde bulunan Gömbe Yaylası, adını aldığı ovanın yeşil örtüsü içinde kurulmuş tüm bölgeye hayat veren su kaynaklarının fışkırdığı, Türkiye'nin önemli elma üretim merkezi. Son yıllarda artan yaz dönemi seracılığı ile sebze üretiminde de öne çıkmaya başlayan yayla, Torosların batı uzantılarından Beydağları'nın devamındaki zirvede 3024 metrelik Uyluk Tepe olan Akdağ'ın eteklerinde yer alıyor. Denizden yüksekliği 1200 metre olan Gömbe Yaylası'nın hemen üstünde yer alan Yeşilgöl ve Uçarsu'dan fışkıran su, Çayboğazı Barajı'nda toplanıyor. Burada toplanan su Gömbe ve Elmalı Ovaları'na hayat veriyor. Ayrıca bu suyun bir bölümü borularla Kaş ve Demre'nin mahallelerine götürülerek, içme suyu olarak kullanılıyor.

Bölgede yaşamış olan Anadolu erenlerinden Abdal Musa'nın kerameti olduğuna inanılan Uçarsu, yazın Gömbe Ovası'na, kışın ise Muğla'nın Seydikemer tarafına akıyor. 50 metre yükseklikten dökülen, hemen üstündeki 50 dönümlük Yeşil Göl ile birlikte bölgeye doğal bir güzellik katan Uçarsu, bölgeye hayat veriyor. Gömbe Yaylası'nın üstündeki dağların her yerinden su fışkırıyor. Su boylarında her ağacın dibinde piknikçiler görmek mümkün. Gömbe Yaylası'nda kurulan pazarda, yörede yetişen her türlü meyve ve sebze bulmak mümkün.

'GÖMBE KEBABI'YLA BİLİNİYOR

Gömbe Yaylası'na gelenlerin en çok beğendiği yemek ise, keçi etinden yapılan, odun ateşindeki fırında pişirilen Gömbe kebabı. Suların aktığı çınarlar arasındaki tesislerde ve Kaş Belediyesi'nin zirvede yaptığı tesislerde tadılabilir. Gecelemek isteyenler için ise yaylada, yöreye özgü sedir ağacının kerestesinden yapılmış, elma ağaçları arasındaki bungalovlardan yapılan konaklama imkanları yer alıyor. Gömbe Yaylası, 40 dereceye varan sıcaklıklarda serinlemek için bulunmaz fırsat sunuyor.

'TÜRKİYE'NİN ÜÇ GÜZEL YAYLASINDAN BİRİ'

Gömbe Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocakehya, "Yemyeşil doğasıyla, mis gibi havasıyla, Toroslardan fışkıran buz gibi sularıyla Gömbe Yaylası, Türkiye'nin üç güzel yaylasından biridir. Yazın sahillerde sıcaktan, nemden bunaldıysanız, sizleri Gömbe Yaylası'nda mis gibi bir havada tatile bekliyoruz" dedi.

Ali Ekinci, "Gömbe Yaylası, dört mevsimi ayrı ayrı yaşayabileceğiniz bir yayladır. Sonbaharın da ilkbaharın da, yazın da kışın da ayrı güzelliklere sahip olan bir yerdir. Özellikle yaz aylarında nemsiz ve serin havasıyla mutlaka gelip görmesini istediğim bir yayladır" diye konuştu.

Ayşegül Cilvez ise, "Gömbe'ye 10 yıl önce gelmiştim. Doğasıyla, yeşiliyle, temiz suyuyla, havasıyla çok güzel bir yer. Uçarsu Şelalesi ve Yeşil Gölü muhteşem güzellikte. Herkesin Gömbe'ye gelip, görmesini öneriyorum" dedi.

ANTALYA Türkiye'nin en güzel yaylalarından biri Gömbe

Kaynak: DHA

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