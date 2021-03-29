ANTALYA Sokak köpeklerini zehirleyenlerin bulunması için para ödülü koydu
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ANTALYA Sokak köpeklerini zehirleyenlerin bulunması için para ödülü koydu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sokak köpeklerini zehirleyenlerin bulunması için para ödülü koyduAntalya'nın Manavgat ilçesinde 3 sokak köpeği zehirlendi.

Sokak köpeklerini zehirleyenlerin bulunması için para ödülü koydu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 sokak köpeği zehirlendi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar zehirleyen kişi veya kişilerin yakalanmasını istedi. Köpekleri zehirleyenlerin yakalanması için yerleşik yabancı Alman vatandaşı Sylvia Roericht tarafından da para ödülü konuldu.

Çolaklı Mahallesi'nde yaşayanlar 26 Mart Cuma günü 3 sokak köpeğinin cansız bedenini buldu. Jandarmaya durumu haber veren bölge halkı, köpeklerin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek, öldürüldüğü gerekçesiyle de şikayetçi oldu. Gelen jandarma ekipleri köpekler üzerinde inceleme yaptı. Aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu mahalleli köpeklerin öldürülmesine tepki gösterdi. Kış günü aç kalan sokak köpeklerini beslediklerini belirten mahalleli kimseye zararı dokunmayan hayvanların öldürülmesini anlamadıklarını söyledi. Öte yandan mahallede yerleşik yaşayan Alman vatandaşı Sylvia Roericht, köpekleri öldüren kişi veya kişilerin bulunması için para ödülü koydu.

Lokantasında arta kalan yemekleri her gün sokak köpeklerine getirdiğini söyleyen Ali Güneş, "Burada yaşayan yerleşik yabancılarla mahalle sakinleri olarak sokak hayvanlarına bakıyoruz. Yaşanan salgın nedeniyle biraz daha fazla beslenmeye ihtiyaçları oldu. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'BUNUN DA CANI VARDI'

Yine cuma günü köpeklere yemek getirdiklerinde hayvanları göremediklerini anlatan Ali Güneş, "Biraz sağı solu araştırdığımızda köpekleri ölü bulduk. Biz nasıl bir can taşıyorsak bu hayvanlar da bir can taşıyor, bunları da Allah yarattı. Bakın burada köpeğin ölüsü var. Bu köpek daha 5-6 aylık bir köpek. Bunun da canı vardı. Bizim nasıl yaşamaya hakkımız varsa bunun da vardı. Biz bunu yapanların yakalanıp cezalarını almalarını istiyoruz" diye konuştu.

'BULANA, GÖRENE BİR ÖDÜL VADEDİYOR'

Mahallede yaşayan yerleşik yabancılardan Sylvia Roericht isimli Alman vatandaşının köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin bulunması için ödül koyduğunu ifade eden Güneş, şöyle dedi:

"Burada yaşayan Sylvia isminde bir hanım var. Bunları zehirleyenleri bulana, görene bir ödül vadediyor. Bunları gören bilen varsa jandarmaya bildirsin, ödül verilecek. Biz yakalanmalarını istiyoruz. Bunları yapanların yakalanarak cezalarını almalarını istiyoruz."

ANTALYA Sokak köpeklerini zehirleyenlerin bulunması için para ödülü koydu
ANTALYA Sokak köpeklerini zehirleyenlerin bulunması için para ödülü koydu
ANTALYA Sokak köpeklerini zehirleyenlerin bulunması için para ödülü koydu
ANTALYA Sokak köpeklerini zehirleyenlerin bulunması için para ödülü koydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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