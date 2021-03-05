Antalya'nın zirvesinde kar üzerinde resim yaptılar
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Antalya'nın zirvesinde kar üzerinde resim yaptılar

05.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:51

Antalya'nın zirvesinde kar üzerinde resim yaptılar Saklıkent sanatla renklendi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Saklıkent Sanat Kampı' adıyla düzenlediği Kültür Sanat Çalıştayı iki gün süren renkli etkinliklerin ardından sona erdi.

Antalya'nın zirvesinde kar üzerinde resim yaptılar

Saklıkent sanatla renklendi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Saklıkent Sanat Kampı' adıyla düzenlediği Kültür Sanat Çalıştayı iki gün süren renkli etkinliklerin ardından sona erdi. Çalıştayda sanatseverler 2 bin rakımlı Saklıkent'te doğayla iç içe resim yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Saklıkent Sanat Kampı' Kültür Sanat Çalıştayı düzenlendi. Antalya'nın en önemli kış turizmi merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezi'nde sosyal mesafeli ve maskeli olarak düzenlenen çalıştayda birbirinden renkli etkinlikler gerçekleşti. Proje Koordinatörlüğünü Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu'nun yaptığı Saklıkent Sanat Kampı'nda resim çalıştayı, kar heykel çalıştayı ve geleneksel sanat çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya katılanlar bembeyaz karlar üzerinde atölye çalışmalarını yapmanın keyfini çıkardı. Etkinliğin son gününde de sanatseverler büyük ebatlı Atatürk Türk Bayrağı ve Atatürk portre çalışması yaptı.

Alternatif turizm ve sanat birlikte gelişecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Doç. Dr. Önder Bilgin, Antalya'nın alternatif turizm imkanlarını kültür ve sanatla birlikte geliştirmek istediklerini söyleyerek, "Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatıyla hem Antalya'nın önemli değerlerinden Saklıkent'i tanıtmak hem de kültür sanat faaliyetlerine değer katmak için düzenlediğimiz çalıştay sanatseverleri sevindirdi. Sanatla kültürle doğayla iç içe bir kamp oldu" dedi.

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu sanat kampında bulunmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Yaklaşık 150 kişilik katılımcı karlar üzerinde sanatsal etkinlikte bulundu. Herkes için unutulmaz farklı bir sanatsal etkinlik oldu" diye konuştu.

Etkinliğe katılan resim sanatçısı Hacer Çilingir, "Resim yapmayı ve Saklıkent'i çok seviyordum. Bu etkinlikle ikisi bir araya geldi. Böylesi güzel bir doğal ortamda daha önce resim yapmamıştım. " ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Atatürk portesi çizimi yapan Akdeniz Üniversitesi Öğrencisi Sevda Güne ise şöyle konuştu: "Antalya gibi bir yerde kar üzerinde resim yapıyoruz bu inanılmaz heyecan verici. Ayaklarımın altında kar var ama üstümüzde güneş bizi yakıyor. Bu ortamda olmak bizi çok mutlu ve motive etti."

Kar üstünde resim yaptığı için kendini çok şanslı gördüğünü söyleyen Helin Arvas da unutmayacağı bir gün yaşadığını kaydetti.

Antalya'nın zirvesinde kar üzerinde resim yaptılar
Antalya'nın zirvesinde kar üzerinde resim yaptılar
Antalya'nın zirvesinde kar üzerinde resim yaptılar
Antalya'nın zirvesinde kar üzerinde resim yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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