Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı
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Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı

Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da son 75 yılın en sıcak eylül ayı yaşanırken kentin üstünü kaplayan nem bulutları nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili gözden kaybolurken ortaya da kartpostallık manzaralar çıktı.

18.09.2020 13:14 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:58

Son 75 yılın en sıcak Eylül ayını yaşayan Antalya'da hava sıcaklığı 30 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 70'lere yükseldi. Şehrin üzerinde oluşan nem bulutları kenti kuş bakışı gören Tünektepe'den görüntülendi. Konyaaltı Sahili ise gözden kayboldu.

Turizmin başkenti Antalya, nem bulutları arasında kayboldu. Kenti kuş bakışı gören Tünektepe'den çekilen fotoğraflar, nem bulutlarının yoğunluğunu gözler önüne serdi. Hareket ettikleri gözlenen bulutlar, görüş mesafesini de düşürdü.

KONYAALTI SAHİLİ GÖZDEN KAYBOLDU

Şehir bulutların arasında silüet olarak görünürken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise tamamen gözden kayboldu. Manzara izlemek için teleferik ile Tünektepe'ye çıkan turistler ise bol bol nem bulutu ve manzara fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi. Şehir merkezinde ise yüksek nem vatandaşları bunalttı. Yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için sahilleri ve havuzları tercih etti.

Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı

Kaynak: DHA

DHA Editörü - İbrahim LALELİ
İbrahim LALELİ
DHA Editörü
Haber Yorumları (1)
ADSIZ: kız benide çeksene bende seni çakarım olurmu
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