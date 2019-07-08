ANTALYA Myra ve Andriake'de 10. yıl kazıları başladı

Myra ve Andriake'de 10. yıl kazıları başladı

Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra ve Andriake antik kentlerinde kazılar başladı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, kazılarda 10'uncu yıla girdiklerini belirtirken, Bu yıl yarım çalışmaları yaptığımızda asıl hedefimize ulaşmış olacağız dedi.

Demre'de bulunan Likya Birliği'nin en önemli altı kentinden biri olan Myra Antik Kenti ve Myra'nın limanı olan Andriake Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde yürütülen kazılar başladı. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen kazıların 10'un yılında, Akdeniz, İstanbul ve Koç üniversitelerinden 11 bilim insanı, 15 arkeolog ve arkeoloji öğrencisi, 30 işçi görev yapacak.

Üç ay sürecek kazılar kapsamında Andriake Antik Kenti liman merkezindeki kamu yapıları olan B Kilisesi ve Batı Hamamı'nda çalışma yapılacak. Geçen yıldan yarım kalan bu iki yapıdaki kazılar bu yılki kazı döneminde tamamlanacak. Ayrıca Andriake Açık Hava Müzesi olan merkezde, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. En önemlisi 10 yıldır devam eden kazılarda ortaya çıkarılan yapıların konservasyon ve restorasyon çalışmalarına devam edilmesi olacak. Bu yıl işlikler, hamam ve kilisedeki konservasyon çalışmaları tamamlanacak. Bu şekilde bu yıl antik kentteki kamu yapılarının tamamında konservasyon çalışmaları bitirilmiş olacak.

Myra- Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi adına yürüttüğümüz Myra- Andirake Kazıları, bu yıl onuncu yılına giriyor. 2019 yılı çalışmalarımızda Andriake'de yoğunlaştık. Çünkü burada Likya Uygarlıkları Müzesi'ni açtıktan sonra, açık hava müzesine de dönüştürdükten sonra gezi planımızı bu müzenin güzergahına uygun olarak izlenecek biçimde tercih ettik. O planı devam ettirdik. Bu yıl elimizde yarım kalan Batı Hamamı ile B Kilisesi kazılarını tamamlamaya çalışacağız. Müze güzergahı ve çevresi tamamen kazılmış olacak. Bugüne kadar kazdığımız bütün kamu merkezindeki anıtları, granaryumu, agora hamamlar ve diğer kiliseler olmak üzere, liman yapıları dahil olmak üzere hepsini konsilidasyonunu da yaparak, çevre düzenlemesini de yaparak son hallerini verdik. Bu yıl yarım çalışmaları yaptığımızda asıl hedefimize ulaşmış olacağız dedi.

EN PARLAK ŞEHİR

Demre merkezinde bulunan Myra Antik Kenti'nin tarihi MÖ 5. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Myra Antik Kenti, Myros Çayı'ndaki kanalla (bugünkü Demre Çayı) denize ulaşımı olan bir kentti. Kanalın diğer yanında Andriake limanından bölgenin deniz ulaşımı ve ticareti yürütülmekteydi. Myra Antik Kenti özellikle Likya Dönemi kaya mezarları, Roma dönemi antik tiyatrosu ve Andriake limanıyla ünlüdür. Likya Birliği içinde 3 oy hakkına sahip, altı şehirden biridir. Myra en parlak şehir anlamındadır. MS 5. yüzyılda Likya'nın başkenti olan Myra'nın, St. Paul ve arkadaşlarının uğradığı şehir olması, Hıristiyanlarca özel anlam taşımaktadır.

Kaynak: DHA