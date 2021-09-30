Antalya merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 23 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 23 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel
Antalya merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 23 tutuklama

ANTALYA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, örgütün hücre evlerine baskınlar yapıldı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, örgütün hücre evlerine baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan 35 kişiden 23'ü, mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, örgütten kopmaları engellemek amacıyla cezaevindekilerin yakınlarına erzak ve maddi yardımda bulundukları kaydedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbarat çalışması sonucu terör suçundan yakınları cezaevinde olanlara, örgütten kopmalarını engellemek amacıyla erzak ve maddi yardımda bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Eş zamanlı 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı. Antalya, İzmir, Adana, Mersin, Isparta, Hakkari, Şanlıurfa ve İstanbul'da yakalanan şüpheliler, Antalya'da 12 gün süren gözaltı sonrası Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet başsavcılığındaki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 35 şüpheliden 23'ü tutuklandı. 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri koyulurken, 6 şüpheliye yönelik de ev hapsi tedbiri alındı.Şüphelilerin, aranma kaydı olan kişileri hücre evine yerleştirerek, illegal yollardan yurt dışına kaçmalarına da yardımcı oldukları, 'himmet' ve 'kurban parası' adı altında örgütsel para topladıkları tespit edildi. Şüphelilerin, bu eylemleri yaparken yabancı uyruklu kişiler adına GSM hatları kullandığı, aralarında 'Antalya ili sorumluları' düzeyinde faaliyet gösterenlerin de bulunduğu kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri
'Ormanın hayalet kedisi' ilk kez bu kadar net görüntülendi

'Ormanın hayalet kedisi' ilk kez bu kadar net görüntülendi

 Bakan Soylu, Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri'ne katıldı: (1)

Bakan Soylu, Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri'ne katıldı: (1)

 Firma sahibi tüm makineleri toplayıp kayıplara karıştı, geride onlarca mağdur işçi kaldı

Firma sahibi tüm makineleri toplayıp kayıplara karıştı, geride onlarca mağdur işçi kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Joe Biden Donald Trump
Magazin Tarkan Esra Erol Şafak Sezer Bülent Ersoy
Spor Valentin Rosier Tarkan Gökhan Töre Arda Kardeşler
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Zafer Kurugöl Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 23 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:57:42. #1.12#