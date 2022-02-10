Antalya Kırcamililer imar planı sorununun tamamen bitmesini istiyor

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da Muratpaşa ilçesinde 1447 hektar genişliğe sahip Kırcami bölgesini ilgilendiren 1/100.000 ölçekli imar planının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanmasının ardından Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyelerince imar planlarının hazırlanması bekleniyor.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kırcami bölgesindeki bir çiftlikte düzenlenen toplantıda kanayan yara haline gelen ve yıllarca gündemi meşgul eden bir konunun çözüme kavuşmasında önemli bir adım atıldığını söyledi.

Köse, Kırcami ile ilgili ilk çalışmaların eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ilk döneminde başladığını, toprak koruma kararı gibi gerekli kararların Valilikten ve ilgili bakanlıklardan alındığını anlattı. Mustafa Köse, Büyükşehir Belediyesince de planlama yapılacağı süreçte TEMA Vakfı ve bazı odalarca açılan davalar nedeniyle sorunun çözüme gitmeden sekteye uğradığını bildirdi.

Türel'den sonraki süreçte ise hiçbir adım atılmadığını aktaran Köse, 2014'te Türel'in yeniden başkan olması ile çalışmaların hız kazandığını kaydetti. Aynı süreçlerin yeniden yaşandığını, ilgili bakanlıklardan yeniden uzun süren süreçler neticesinde planlamalar yapıldığını dile getiren Köse, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 1/25.000 ile 1/5.000 planları yaptık, Muratpaşa Belediyesi de binlik planlarını yaptı. Büyükşehir Belediyesi bizdeyken yerelde Muratpaşa Belediyesi ile süreci tamamladık. Ama yine hem Toprak Koruma Kurulu kararı, karşı hem İçişleri Bakanlığının kamu yararı kararına karşı ve hem de yaptığımız planlara karşı davalar açıldı. Bu davaları kim açmıştır, kimler açtırmıştır bunları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." diye konuştu.

AK Parti olarak Kırcami meselesinin çözümü için gayret sarf ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini belirten Köse, vatandaşın mağduriyetini gidermek için mücadeleden hiç kopmadıklarını söyledi. İki gün önce de Bakan Murat Kurum'un da devam eden bir sürecin nihayete kavuşturulduğunu açıkladığını aktaran Köse, "Bakanlık anayasal nitelikteki planı onayladı. Şimdi artık hem Muratpaşa Belediyesinden hem de Büyükşehir Belediyesinden Kırcami ile ilgili planlamalarını tamamlamalarını bekliyoruz ve inşallah Antalya'daki odalardan da bu meseleye artık gerekli hassasiyetin gösterilerek vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda konunun bir yargı sürecine taşınmadan imar sorununun tarihe karışmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Süreç boyunca takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlıklara ve Türel'e teşekkür eden Köse, "Önemli bir kazanım elde edilmiştir. İnşallah nihayete erdirilmesini temenni ediyorum. Bu siyasi bir mesele değil, toplumsal meseledir. Bugüne kadar çözdürmeyenler de şapkalarını ellerine alıp bir düşünsünler. Kırcamililer çok zarar gördü, artık zarar görmelerini istemiyoruz." dedi.

"Belediye meclislerinde gündeme gelmeli"

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da Bakanlığın Antalya'nın sağlıklı kentleşmesini sağlayacak önemli bir imar planını onayladığını söyledi.

Artık ilgili belediyelerin de bir an önce meclisi toplayıp Kırcami'yi gündeme getirmeleri gerektiğini belirten Taş şunları kaydetti:

"Mecliste en geç şubat içinde Kırcami konusu gündeme gelmeli. AK Parti grubu olarak dün olduğu gibi bugün de Kırcamililerin yanındayız. Amacımız üzüm yemek. Buranın bir an önce imar planına ve sağlık ocaklarına, hastanelere, okullara, yollara kavuşmasını istiyoruz. Hükümet olarak gereği yapıldı, 5 binlik ve 25 binlik Büyükşehir Belediyesinde, binlik ve 18 imar uygulaması da Muratpaşa Belediyesinde. Bugüne kadar Kırcami'nin avukatlığını yaptık, bugün de yarın da yaparız."

Kırcami Bölgesi Geliştirme, Güzelleştirme, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Ayanoğlu da yıllardır bir sorun olarak teşkil eden konuda sona doğru gelindiğini ve kendilerini sevindiren bir gelişmenin yaşandığını söyledi. Bölgenin sağlıklı bir şehirleşmeye kavuşması gerektiğini dile getiren Ayanoğlu, belediyelerden de üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini beklediklerini aktardı.

Toplantıya AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Muhtarlar Odası Başkanı Nazif Alp de katıldı.