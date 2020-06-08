ANTALYA-Kemer sahilinde siyah kuğu görüntülendi Kemer sahilinde siyah kuğu görüntülendiAntalya'nın Kemer ilçesinde, Türkiye'de bulunamayan tür ve nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu görüntülendi.

Kemer sahilinde siyah kuğu görüntülendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Türkiye'de bulunamayan tür ve nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu görüntülendi. Siyah kuğuyu görüntüleyen turizmci Mustafa Kılıç, Sahilde arkadaşlarımızla bir baktık ki sağ tarafımızdan bir kuğu geliyor. Enteresan bir şey siyah. Hemen videoya aldık. Videoya alırken yavaş yavaş geldi, kuzeybatı istikametine doğru uçtu. Artık her halde sahillerimiz o kadar temiz ki kuğular gelip yüzüyor. Dostlarımızı da bekliyoruz dedi.

Kemer'de normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açmak için sertifika hazırlıkları yapan L'Oceanica Beach Resort Hotel sahibi ve personelleri, önceki gün saat 15.00 sıralarında plajın düzenlenmesi için sahile gittikleri sırada denizde yüzen siyah kuğuyu fark etti. Otel sahibi Mustafa Kılıç cep telefonuyla Türkiye'de ender görülen, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kuğunun görüntüsünü çekti. Bir süre denizde yüzen siyah kuğu kısa bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

'ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ'

Siyah kuğuyu görüntüleyen Mustafa Kılıç, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Turizm sektörü sertifika çalışmalarını yaparken sahilde arkadaşlarımızla bir baktık ki sağ tarafımızdan bir kuğu geliyor. Enteresan bir şey siyah. Hemen videoya aldık. Videoya alırken yavaş yavaş geldi, kuzeybatı istikametine doğru uçtu. Bayağı bir yüzdü ama daha sonra uçarak kayboldu gözlerden. Çok hoşumuza gitti. Artık her halde sahillerimiz o kadar temiz ki kuğular gelip yüzüyor burada. Dostlarımızı da bekliyoruz, buyurun gelin, kuğularla birlikte yüzmek istiyorsanız sizleri de buraya bekliyoruz dedi.

'TABİAT CANLANIYOR'

Görüntülediği hayvanı merak edip araştırdığını da söyleyen Mustafa Kılıç, Çok merak ettim bu nedir diye. Bunun ana vatanı Yeni Zelanda ve Avusturalya olduğu ortaya çıktı. Yeni Zelanda'da yanlış avlanmadan dolayı nesilleri tükenmeye başlamış. Korumaya almışlar. Korumadan sonra tekrar üremeye başlamışlar. Avrupa'da 1600'lü yıllarda ilk defa bundan bir tane gözükmüş. O yüzden çok enteresan geldi bize. Tabiat canlanıyor diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE GÖRÜLMESİ RASTLANTISAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden öğretim görevlisi Mehmet Rızvan Tunç, Nesli tehlike altında olduğu için bütün yıl boyunca koruma altında türlerdendir. Bern Sözleşmesi ile koruma altında olan bir tür. Kuğuların zaten tamamı avlanması yasak olan türlerdir. Siyah kuğu da nesli tükenmekte olan türlerden olduğu için insanlarımızın bunları koruması gerekir. Bunlar doğal değerlerimizden bir tanesidir. Bizim içim tüm kuşların korunması önemlidir. Bunun ülkemizde görülmesi rastlantısal olduğunu düşünüyoruz. Normalde artık ülkemizde diğer kuğu türleri de ender olarak görünürken, siyah kuğunun ülkemizde görülmesi mutluluk vericidir dedi.

Ördekgiller familyasından olan Avustralya'nın güneydoğu ve güneybatı bölgelerinde yaşayan bir kuğu türü olan siyah kuğunun soyunun Yeni Zelanda'da avlanma nedeniyle yok olma sınırına geldiği, tekrar sayılarının çoğaltılabilmesi için çalışmaların yapıldığı biliniyor.

Kaynak: DHA