Antalya hasat ve bal şenliği'nde bal yeme yarışması

30.09.2019 11:10

Hasat ve Bal Şenliği'nde bal yeme yarışması

1 KİLO BALI 55 SANİYEDE YENİ, BİRİNCİ OLDU

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Türkiye'nin önde gelen çam balı üretim merkezlerinden Doğantaş Mahallesi'ndeki Hasat ve Bal Şenliği kapsamında bal yeme yarışması yapıldı. Yarışmanın kadınlar kategorisinde 1 kilo balı 1 dakika 10 saniyede yiyen Şerife Akman, erkeklerde 1 kilo balı 55 saniyede yiyen Adem Tatlıkulak birinci oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan bal ormanının bulunduğu Doğantaş Mahallesi'nde Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi. Türkiye'nin önde gelen çam balı üretim merkezlerinden biri olan, yaklaşık 7 bin arı kovanı bulunan ve yılda ortalama 175 ton çam balı üretimi gerçekleştirilen Doğantaş Mahallesi'ndeki şenliğe, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Kaş Belediye Başkanı AK Parti'li Mutlu Ulutaş, Elmalı Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Göktaş, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Doğantaş Mahallesi Muhtarı Ali Karataş, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Kaş ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar katıldı.

İki gün süren şenliğin ilk gününde arı üreticilerine Prof. Dr. Fehmi Gürel ve orman mühendisi Meryem Demirci tarafından 'Arıcılık ve Bal Üretimi' konulu konferans verildi. Şenliğin ikinci gününde temsili Yörük göçü ve arı kervanı yapıldı. Mahalle dışından Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yapılan yürüyüşe Yörük grupları da katıldı. Yürüyüş şenlik alanında sona erdi. Köy meydanında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

BAL YEME YARIŞI

Kadınlar ve erkekler arasında bal yeme yarışları yapıldı. Kadınlar arasında ilk kez düzenlenen bal yeme yarışmasına üç kadın katıldı. 1 kilo balı 1 dakika 10 saniyede yiyen Şerife Akman birinci oldu. İkinciliği Rabia Kaplan, üçüncülüğü de Sevilay Demiray aldı. Erkekler arasında düzenlenen bal yeme yarışmasına ise 11 kişi katıldı. Birinciliği 1 kilo balı 55 saniyede yiyen Adem Tatlıkulak kazandı. İkinciliği Süleyman Demirel, üçüncülüğü Ramazan Arıkan elde etti. Kadınlar ve erkekler arasında yapılan bal yeme yarışmasında dereceye girenlere bal ve sıvı gübre hediye edildi.

GEÇEN SENE DE BİRİNCİ OLMUŞTU

Erkekler bal yeme yarışması birincisi Adem Tatlıkulak, Balın tadı harikaydı. Geçen sene de birinci olmuştum dedi. Kadınlar birincisi Şerife Arıkan da Çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Doğantaş'ımızın balını herkese tavsiye ediyorum diye konuştu. Bal üreticisi Asiye Kaçıra, Doğantaş'ın balı doğaldır. Bir katkısı yoktur. Herkes yiyebilir dedi.

Doğantaş Mahalle Muhtarı Ali Karataş ise şenlikle ilgili, Mahallemiz çam balı üretim merkezidir. Çam balımız kaliteli olduğundan 6 yıldır festival düzenliyoruz. Çam balımızın tanınmasını istiyoruz diye konuştu.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da, Bal çok önemli. Dünyada çok önemli, Türkiye'de çok önemli. Ama en önemlisi Kaş'ımızda, Doğantaş'ta böyle bir bal üretimi yapılması, organik bir bal üretiminin yapılması bizim için çok önemli. Çünkü hem ilçemizde, hem diğer ilçelerimizde, Antalya'mızın ve Türkiye'mizin her noktasına buradan bal satıyoruz. O yüzden Doğantaş balının daha çok tanınması, daha çok fark edilmesi ve her kesime ulaşabilmesi için bizler de bu tanıtımı yapmak ve sizlere bu Doğantaş balını daha iyi tanıtabilmek için bu tür faaliyetleri devam ettireceğiz dedi.

Kaymakam Ulaş Akhan da şunları kaydetti

Mahallelerimizde, köylerimizde düzenlenen şenlikler, bu festivaller, sosyal etkinlikler beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da pekiştiren etkinliklerdir. Aynı zamanda bizden sonra gelecek olan kuşaklara da örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi anlattığımız; onları da kendi öz değerlerimizle buluşturduğumuz etkinliklerdir.

Şenlik Türk Halk Müziği sanatçısı Tahsin Duru ve Ankaralı Ayşe'nin verdiği konserle sona erdi.

Kaynak: DHA