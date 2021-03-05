Antalya'daki yerleşik yabancılardan sırası gelenler, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Antalya'daki yerleşik yabancılardan sırası gelenler, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

05.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:23
Antalya'daki yerleşik yabancılardan sırası gelenler, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre yürütülen aşılama programı kapsamında, Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılardan sırası gelenlere aşının ilk dozu uygulandı.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre yürütülen aşılama programı kapsamında, Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılardan sırası gelenlere aşının ilk dozu uygulandı.

Antalya'da aşı sırası gelen yabancı uyruklular, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) gelen mesajın ardından Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezine başvurdu.

Yerleşik yabancılara aşılar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, ateş ölçümleri sonrası "aşılama odası"nda, doktor gözetiminde hemşirelerce yapılmaya başlandı.

Aşı uygulamalarını yerinde takip eden İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 103 bin yerleşik yabancının yaşadığını belirterek, "Bu vatandaşların yaş ve diğer özellikli durumlarına göre aşılama uygulamalarımız devam edecek." dedi.

Kentte toplam 300 bin 200 kişinin aşısının yapıldığını belirten Hülür, hedef nüfusun yüzde 71'inin ilk dozlarının tamamlandığını bildirdi.

"Türkiye salgın sürecini çok iyi yönetti"

Yaklaşık 10 yıldır Muratpaşa ilçesinde yaşayan Alman uyruklu Türk vatandaşı Ullrich Hermann (67) ve eşi Stephanıe Nıtschke (63) de ilk doz aşılarını oldu.

Stehanıe Nıtschke, gazetecilere yaptığı açıklamada, her şeyin muazzam organize edildiğini söyledi.

Randevuyu e-Nabız uygulamasıyla aldığını belirten Nıtschke, "SMS yoluyla da aşı bilgilerim geldi. Bugün mahallemdeki aile sağlığı merkezine gelerek aşımı oldum. Türkiye salgın sürecini çok iyi yönetti. Biz de Türk vatandaşları gibi randevu alarak aşı olduk. Yetkililerin e-Nabız üzerinden İngilizce yapılan ve sosyal medyadaki bilgilendirmeleri çok iyi oldu. Türkiye salgınla mücadelede iyi değil süper." ifadelerini kullandı.

Ullrich Hermann Nıtschke ise "Buraya geldiğimizde hemşire ve doktorların bize karşı tutumları gayet güzeldi. Bizi bilgilendirdiler. Biraz önce aşımı oldum. Hiç acı hissetmedim, kendimi çok iyi hissediyorum. Organizasyon için teşekkür ederim." dedi.

Çift, kendilerine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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