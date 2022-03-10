Antalya'daki zirveye damga vuran anlar! Lavrov'un masasındaki örtüyü kaldırıp bomba aradılar

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle dünyanın gözü, bugün Antalya'da gerçekleştirilen 3'lü zirveye çevrilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın katıldığı görüşme 1.5 saati aşkın sürdü.

AYRI AYRI KONUŞTULAR

Görüşmenin ardından iki bakan da ayrı salonlarda açıklama yaptı. Kameralar karşısına ilk geçen isim Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba oldu. Kuleba'nın "Ateşkes konusunda ilerleme gösteremedik. Rusya'nın talepleri teslimiyet listesi gibi" sözleri dikkat çekti.

MASASINI DİDİK DİDİK ARADILAR

Kuleba'dan bir süre sonra ise diğer salonda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuşmasına başladı. Ancak Lavrov'un konuşması öncesi salondaki hareketlilik zirveye damga vurdu. Korumalar, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın talimatıyla Lavrov'un masa örtüsünü kaldırarak bomba araması yaptı.

"MÜZAKERELERİN YERİNİ ALACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise konuşmasında müzakerelerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istiyoruz. Görüşmemizin sonucunda şu anlaşıldı, aslında müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Türk arkadaşlarımızın inisiyatifiyle insani konuları ele aldık. Sivillerimizin zarar görmemesi için hangi tedbirleri almamız gerekiyor bunu konuştuk. Siviller kalkan olarak kullanılıyor."

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