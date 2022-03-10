Antalya'daki zirveye damga vuran anlar! Lavrov'un masasındaki örtüyü kaldırıp bomba aradılar
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Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yı bir araya getiren tarihi zirveye, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın talimatları damga vurdu. Korumalar, Zaharova'nın talimatıyla Rus bakanın masa örtüsünü kaldırarak bomba araması yaptı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle dünyanın gözü, bugün Antalya'da gerçekleştirilen 3'lü zirveye çevrilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın katıldığı görüşme 1.5 saati aşkın sürdü.
Görüşmenin ardından iki bakan da ayrı salonlarda açıklama yaptı. Kameralar karşısına ilk geçen isim Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba oldu. Kuleba'nın "Ateşkes konusunda ilerleme gösteremedik. Rusya'nın talepleri teslimiyet listesi gibi" sözleri dikkat çekti.
Kuleba'dan bir süre sonra ise diğer salonda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuşmasına başladı. Ancak Lavrov'un konuşması öncesi salondaki hareketlilik zirveye damga vurdu. Korumalar, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın talimatıyla Lavrov'un masa örtüsünü kaldırarak bomba araması yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise konuşmasında müzakerelerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istiyoruz. Görüşmemizin sonucunda şu anlaşıldı, aslında müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Türk arkadaşlarımızın inisiyatifiyle insani konuları ele aldık. Sivillerimizin zarar görmemesi için hangi tedbirleri almamız gerekiyor bunu konuştuk. Siviller kalkan olarak kullanılıyor."
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022