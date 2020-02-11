Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz ile eşinin tedavisi sürüyor

11.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:52

Antalya'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile eşi Semiha Yılmaz'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine, aynı kazada yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile eşi Neşe Özhaseki'yi tedavilerinin ardından dün taburcu ettiklerini hatırlattı.

Parmağında ve dizince incinme olan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de ilk gün taburcu edildiğini anımsatan Aydınlı, "Milletvekilimizde birkaç küçük sıyrık var, ciddi bir problem yok. Eşinin iki kaburgasında çatlak var. O çatlaklar da ameliyatlık değil. Bu tip durumlarda genellikle hastalar beş gün boyunca izlenir, biz de bu prosedürü izliyoruz. Hastalarımız gayet iyi, sıkıntısız. Sadece bir miktar ağrıları var. Yürüyebiliyorlar, istediklerini yiyip, içebiliyorlar." diye konuştu.

Aydınlı, beş gün boyunca gözlem altında tutmayı planladıkları milletvekili Yılmaz ile eşinin istedikleri zaman taburcu edilebileceğini bildirdi.

Serik ilçesinde, 9 Şubat'ta Devlet Su İşleri mevkisinde Özhaseki ve beraberindekilerin bulunduğu minibüs, aynı yönde seyreden otomobille çarpışmış, kazada Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaralanmıştı.



Serik Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Özhaseki'nin burnunda kırıklar oluştuğu belirlenmişti.

Kaynak: AA