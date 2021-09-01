Antalya'da yangından zarar gören vatandaşlara Orhaneli'den yardım eli uzandı
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Antalya'da yangından zarar gören vatandaşlara Orhaneli'den yardım eli uzandı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bülent Değirmen - Haberler | Güncel

Antalya'da yangından zarar gören vatandaşlara Orhaneli'den yardım eli uzandı Geçtiğimiz günlerde Antalya bölgesinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören ve hayvanları telef olan vatandaşlara Bursa'nın Orhaneli ilçesinden yardım eli uzandı.

Antalya'da yangından zarar gören vatandaşlara Orhaneli'den yardım eli uzandı

BURSA - Geçtiğimiz günlerde Antalya bölgesinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören ve hayvanları telef olan vatandaşlara Bursa'nın Orhaneli ilçesinden yardım eli uzandı.

Orhaneli Belediyesi ve Orhaneli Kaymakamlığı tarafından 55 mahalle muhtarıyla yapılan toplantı sonrası Antalya'ya bir yardım eli de Orhaneli'den uzandı. Orhaneli'de 55 mahallede yaşayan vatandaşlar küçükbaş hayvanlarının arasından seçtikleri 150 adet koyun ve keçiyi Antalya'daki orman yangınlarında zarar gören ve hayvanları telef olmuş vatandaşlara yolladı.

Orhaneli'de ziyaretlerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Orhaneli kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan ve diğer protokol üyeleriyle birlikte Durdubey Camii önünde aşure dağıttı. Orhaneli Belediye başkanı Ali Aykurt, "Hayırsever vatandaşlarımızın ve köylülerimizin yardımlarıyla toplanan 150 adet küçükbaş canlı hayvanı Antalya'da yaşanan yangın felaketinde hayvanları telef olan köylülerimize uğurladık. Vatansever, kanaatkar ve yardımsever köylülerimizden Allah razı olsun" dedi.

Antalya'da yangından zarar gören vatandaşlara Orhaneli'den yardım eli uzandı
Antalya'da yangından zarar gören vatandaşlara Orhaneli'den yardım eli uzandı
Antalya'da yangından zarar gören vatandaşlara Orhaneli'den yardım eli uzandı
Antalya'da yangından zarar gören vatandaşlara Orhaneli'den yardım eli uzandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bülent Değirmen

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