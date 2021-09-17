Antalya'da Uğur Gallenkuş'un dijital kolaj sergisi açıldı

Dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş'un, sergisi Paralel Evrenler'i Antalya'da sanatseverlerle buluştu.

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) işbirliğinde Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılan sergide, sanatçının farklı dünyaları aynı fotoğraf karesinde bir araya getirdiği 50 dijital kolaj eseri yer aldı.

Uğur Gallenkuş, yaptığı açıklamada, sergisini sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çalışmalarına 2016'da başladığını belirten Gallenkuş, "Çalışmalarımda özellikle editöryal haber fotoğraflarını kullanıyorum. Bu fotoğrafları günlük hayattan, sanat eserlerinden, heykellerden ya da bilinen mimari yapılardan aldığım fotoğraflarla bir araya getiriyorum. Aralarına koyduğum keskin çizgiyle empati kurulmasını amaçlıyorum. Karşı tarafın maruz kaldığı zorluğu diğer taraftaki objeler sizin günlük hayatınızdan olduğu için empati kurmanızı hızlandırıyor." ifadesini kullandı.

Antalya'nın sergisi için önemli bir şehir olduğunu belirten Gallenkuş, "Daha önce Almanya ve İtalya'da sergilerim oldu. Sergi için Antalya'yı tercih etmemin sebebi birçok farklı kültürden insanı içinde barındırması. Benim çalışmalarım evrensel çalışmalar. Bütün insanlığın sorunlarını kapsıyor. Bu anlamda Antalya önemli bir merkez." dedi.