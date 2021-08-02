Manavgat'tan bir kötü haber daha! Turistleri taşıyan tur midibüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı

Günlerdir yangınlarla boğuşan Antalya'nın Manavgat ilçesinden bir kötü haber daha geldi. Rus turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.