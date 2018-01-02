Antalya'da Milyoner Yapan Gişe 'Umut' Oldu

Milli Piyango İdaresinin 61 milyon TL'lik yılbaşı büyük ikramiyesinin isabet ettiği çeyrek biletin Antalya'da satıldığı gişe belli oldu. Büyük ikramiye çıkan bileti satan bayinin yol üstünde bulunan küçük bir gişe olması dikkatlerden kaçmadı.



Milli Piyango İdaresinin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 61 milyon TL dörde bölündü. Biletlerin KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'da satıldığının belirlenmesi ise Antalya'da büyük heyecan yaşattı. Yaklaşık 1.5 milyon biletin satıldığı Antalya'da bilet alanlar gece yarısından itibaren internet üzerinden, sabah ise bayilerden sorgulama yaptı. Geçtiğimiz yıllarda Muratpaşa ilçesi Kapalı Yol üzerindeki bayilerden talihli biletlerin satılması, bu yıl da bilet satışlarını bu yerlere yoğunlaştırdı. Bazı bayilerin önünde amorti almak isteyen talihlilerin uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.



Büyük ikramiye isabet eden biletlerden birinin Antalya'da Kızılsaray Mahallesi Markantalya karşısında yol üzerinde bilet satan Orhan ve Havva Kostakoğlu çiftinin 'Umut Gişesi' adını verdikleri bayiden satıldığı belli oldu. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar basın mensuplarıyla birlikte şanslı bayinin önünde basın açıklaması yaptı.



"Böyle sıradan bir bayi de büyük ikramiyeyi verebiliyorlar"



Geçtiğimiz yıllarda da büyük ikramiyeyi Antalya'da verdiklerini söyleyen Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, "Antalya gerçekten bilet yönünden halkımız bize sahip çıkıyor. Artık insanlar bilet almaya dış illere değil, Antalya'ya geliyorlar. Uzun kuyruklar oluşturan değil gişeler değil de böyle sıradan bir bayi de büyük ikramiyeyi verebiliyorlar. Biz Antalya'ya bunu yaşattık. Bu da güzel bir duygu" dedi.



"Biletlerini iyi bir şekilde incelesinler"



Sadece 61 milyon TL'nin değil 500 bin TL'nin de Antalya'ya çıktığını ifade eden Sayar, "Vatandaşa şunu tavsiye ediyorum. 61 milyon TL çıkmadı diye biletlerini atmasınlar, 61 milyon TL'nin akabinde bir sürü ikramiye var. Biletlerini iyi bir şekilde incelesinler. Bir rakamla kaçırma şansları var. O yüzden dikkatli bir şekilde davranırlarsa mutlu olan çok aile olacaktır" şeklinde konuştu.



"Güle güle harcasın, iyi yerlerde kullansın, güzel değerlendirsin"



Eşinin yanında 4 senedir bilet sattığını dile getiren Umut Gişesi bilet satıcısı Havva Kostakoğlu, "Büyük ikramiyeyi sattığım için mutluyum. Güle güle harcasın, iyi yerlerde kullansın, güzel değerlendirsin. Biz kendisinden bir şey beklemiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ikramiye biletini sattığımız kişiyi de tanımıyoruz. Sadece arayıp teşekkür etmesini isterim. Sattığımız biletlerden teselli olanları gelip alanlar var" diye konuştu.



"Kazanan arkadaşımıza inşallah para yarar. Kendini kaybetmez diğer kazanan arkadaşlar gibi"



23 yıldır bilet sattığını belirten Orhan Kostakoğlu ise, "Kaportacılıktan bu işe geçtim. Burada ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar çok sayıda ikramiyeler verdik ama en büyüğü bu sene nasip oldu. Kazanan arkadaşımıza inşallah para yarar. İyi yerlerde kullanır, kendini kaybetmez diğer kazanan arkadaşlar gibi. Parasının kıymetini bilir. Biz kendisinden bir şey beklemiyoruz. Biz emekçi insanlarız, biz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Büyük ikramiyenin Antalya'ya çıkmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Reşat İlaslan isimli vatandaş, "Geçen yıl da Antalya'ya çıktı. İnşallah her zaman Antalya'ya çıkar. Herkesin Antalya'yı tercih etmesini istiyoruz. Artık başka illerin bayilerinin biletlerini sormasınlar" dedi.



Büyük ikramiyenin geçen sene de Antalya'ya çıktığını dile getiren Zeki Tunç isimli vatandaş ise "Antalya büyük ikramiye konusunda şanslı illerimizden bir tanesi. Ben de bu gişeden bilet aldım ama daha bakmadım. Büyük ikramiye inşallah ihtiyacı olan birisine çıkmıştır. Ben şimdiden çıkan kişiyi tebrik ediyorum. Güle güle harcasın" ifadelerini kullandı. - ANTALYA